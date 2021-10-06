Названо ключовий фактор виживання при COVID-19

Вчені оцінили роль трьох показників аналізу крові, що впливають на виживаність пацієнтів з важкою формою COVID-19. Про це пише видання Journal of Internal Medicine.





Дослідники з Іспанії і Канади спробували виявити ключовий для визначення ступеня ризику смертельного результату фактор, і звернули увагу на рівень специфічних антитіл, загальну кількість антигенів і кількість вірусної РНК в крові.

З’ясувалося, що саме низький рівень специфічних антитіл проти спайкового білка (S-білка) коронавіруса, що з’являються після вакцинації, корелює з високим ризиком смерті. Решта два параметра пов’язані з першим: при відсутності антитіл N-антигенемії приблизно в два з половиною рази вище, ніж при їх високому рівні, а вірусне РНК-навантаження обернено пропорційне кількості антитіл. Іншими словами, ті, у кого була погана відповідь антитіл, мали високі рівні вірусної РНК і розсіяні вірусні білки в крові.

Раніше Міжнародна команда дослідників показала, що переливання плази крові від людей, що перенесли коронавірусну інфекцію не допомагає в лікуванні критично хворих пацієнтів з COVID-19. Дослідження було зупинено після того, як команда з ймовірністю в 99 відсотків встановила, що плазма крові перехворілих не приносить користі критично хворим пацієнтам. Рівень смертності в експериментальній групі склав 37 відсотків, в контрольній – 38. Причину цього вченим встановити не вдалося. «Ми припускаємо, що це може бути комбінація занадто низького числа в плазмі високоякісних антитіл і занадто великого прогресу хвороби у пацієнтів», – зазначає один з провідних авторів дослідження Дерек Ангус.