120 Гц та 108 МП на бюджетному смартфоні: переплачувати чи ні?

Краще батарею збільшили б і оновлювали частіше — саме цей коментар спонукав мене не просто написати відповідь у стилі: «Ви не розумієте, це інше», а розібратися в питанні.

Щоб з’ясувати, чи справді такі необхідні ці, колись флагманські, характеристики в недорогих смартфонах і як вони насправді працюють.

В результаті вийшла об’єктивна інструкція, яка дозволить зрозуміти, які характеристики справді важливі, а якими (якщо вже не про флагмани) можна пожертвувати, обираючи новий смартфон.

Екрани із частотою 120 Гц

Був щиро здивований, але часто зустрічаю у коментарях думку, що різниці між 60 Гц та 120 Гц не існує.

Сам я помічаю перехід навіть між 90 Гц та 120 Гц, але припускаю, що в цьому винен той факт, що я вже й не згадаю, коли з власної волі користувався смартфоном без підвищеної плавності.

Але якщо бути об’єктивним, то звикається до дисплеїв з 60 Гц досить швидко, і ніякої переваги, крім плавності, 120 Гц не додають.

Більше того, процесори недорогих смартфонів часто не можуть розкрити потенціал 120 Гц, в результаті видаючи частоту 80-100 Гц.

Плюси наявності 120 Гц у смартфоні:

Плавність інтерфейсу та прокручування сторінок. Зображення рухається без ривків, що візуально приємніше.

Перевага в іграх, якщо вони, звичайно, підтримують високу частоту оновлення (що рідко зустрічається в недорогих смартфонах).

Мінуси наявності 120 Гц у смартфоні:

Смартфон швидше розряджається, адже динамічну частоту оновлення (LTPO) в екрани недорогих смартфонів поки що не додають.

Як я сказав раніше, часто заявлені на папері 120 Гц насправді не відображаються.

Висновок: 120 Гц – це нехай і приємна, але далеко не обов’язкова функція, особливо якщо не йдеться про флагманські смартфони.

Камери на 108 МП

iPhone, Pixel та деякі інші флагмани лише кілька років тому відмовилися від сенсорів на 12 МП, тоді як камери з роздільною здатністю 108 МП давно використовуються в недорогих смартфонах. Але чому?

Відповідь проста – маркетинг. Будь-хто, хто хоч трохи розбирається у фотографії, підтвердить: мегапікселі, звичайно, важливі, але не так, як розмір сенсора та його світлочутливість.

У період, коли софт у зйомці грає вирішальну роль, кількість мегапікселів то, можливо як перевагою, і недоліком.

Плюси 108 МП у недорогих смартфонах:

Можливість робити знімки з високою деталізацією для подальшого кадрування (збільшення частини кадру).

Мінуси 108 МП у недорогих смартфонах:

Погані результати зйомки при слабкому висвітленні.

Великий розмір файлів.

Обмежені можливості обробки зображення у бюджетних процесорах (процесор працює над створенням фото великого розміру, а не над придушенням шумів та спотворень)

Недарма в середньому сегменті виробники смартфонів ще минулого року почали переходити на камери з 50 МП, які стали золотою серединою та, мабуть, найзбалансованішим рішенням.

Poco X7 – яскравий приклад нового підходу до камер у недорогих смартфонах

Стереозвук

Смартфони, де для виведення звуку відведено два окремі динаміки, можна перерахувати на пальцях.

Найчастіше роль другого динаміка виконує розмовний.

Через технічні особливості виробники не можуть робити його таким же гучним, як основний, тому і з’являється так зване «полуторне звучання» із значним перекосом у бік основного динаміка.

Чи потрібний у смартфоні стереозвук? Я вважаю, що так, особливо якщо ви, як і я, дивіться відео без навушників. Але, як і 120 Гц, жодної переваги щодо використання це не дає.

Замість підсумку

Визначившись з тим, які функції смартфона для вас справді важливі, можна відмовитися від непотрібних на користь значимих.