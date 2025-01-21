Зарплати бюджетників переглянуть: хто отримає пристойну надбавку крім вчителів

Відтепер щомісячну доплату отримуватимуть не лише вчителі, а й усі працівники шкіл, які працюють з дітьми. Цю виплату автоматично нараховуватимуть протягом усього воєнного стану та ще й рік після його закінчення, тобто мінімум до кінця 2025 року.

Уряд нагадує, що з початку року до кінця серпня доплата становитиме щонайменше 1300 грн (на руки отримаєте близько 1000 грн). А з вересня розмір доплати збільшиться і становитиме щонайменше 2600 грн (близько 2000 грн на руки). Точна сума залежатиме від того, скільки годин ви працюєте з дітьми. Цей показник визначається законом і розраховується за спеціальною формулою.

1300/18*кількість годин роботи на тиждень

Ця доплата буде додаватися до основної зарплати вчителя. Тобто, якщо вчитель захворів або пішов у відпустку і відпрацював не весь місяць, то й розмір доплати буде пропорційно меншим. Якщо ж вчитель взагалі не працював і не отримував зарплату, то й доплату він не отримає.

Цю доплату враховуватимуть при розрахунку середньої зарплати вчителя. Це означає, що від розміру цієї доплати залежатиме, скільки грошей вчитель отримає під час відпустки. Додаткові виплати отримають працівники таких навчальних закладів:

початкових шкіл;

гімназій та ліцеїв;

шкіл спеціалізованої освіти та спеціальних шкіл;

навчально-реабілітаційних центрів, включно зі структурними підрозділами таких закладів (пансіон, дошкільний підрозділ, позашкільний тощо).

Головною метою введення “Вчительської доплати” було компенсувати вчителям втрачені кошти через значне збільшення військового збору. Після того, як президент підписав закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%, доходи вчителів суттєво зменшилися. Наприклад, вчитель, який отримував 15 тисяч гривень зарплати, почав платити на 525 гривень більше податків.

На відміну від вчителів, які отримали додаткову фінансову підтримку, інші категорії населення, які мають низькі доходи, такої підтримки не отримають. У 2025 році не планується підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії. Це означає, що реальні доходи людей з низькими доходами можуть значно зменшитися через інфляцію.