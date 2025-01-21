Зарплаты бюджетников пересмотрят: кто получит приличную надбавку кроме учителей

Отныне ежемесячную доплату будут получать не только учителя, но и все работники школ, которые работают с детьми. Эту выплату автоматически будут начислять в течение всего военного положения и еще год после его окончания, то есть минимум до конца 2025 года.

Правительство напоминает, что с начала года до конца августа доплата составит не менее 1300 грн (на руки получите около 1000 грн). А с сентября размер доплаты увеличится и составит не менее 2600 грн (около 2000 грн на руки). Точная сумма будет зависеть от того, сколько часов вы работаете с детьми. Этот показатель определяется законом и рассчитывается по специальной формуле.

1300/18*количество часов работы в неделю

Эта доплата будет добавляться к основной зарплате учителя. То есть, если учитель заболел или ушел в отпуск и отработал не весь месяц, то и размер доплаты будет пропорционально меньше. Если же учитель вообще не работал и не получал зарплату, то и доплату он не получит.

Эту доплату будут учитывать при расчете средней зарплаты учителя. Это означает, что от размера этой доплаты будет зависеть, сколько денег учитель получит во время отпуска. Дополнительные выплаты получат работники таких учебных заведений:

начальных школ;

гимназий и лицеев;

школ специализированного образования и специальных школ;

учебно-реабилитационных центров, включая структурные подразделения таких заведений (пансион, дошкольное подразделение, внешкольное и т.д.).

Главной целью введения «Учительской доплаты» было компенсировать учителям потерянные средства из-за значительного увеличения военного сбора. После того, как президент подписал закон о повышении военного сбора с 1,5% до 5%, доходы учителей существенно уменьшились. Например, учитель, который получал 15 тысяч гривен зарплаты, начал платить на 525 гривен больше налогов.

В отличие от учителей, которые получили дополнительную финансовую поддержку, другие категории населения, которые имеют низкие доходы, такой поддержки не получат. В 2025 году не планируется повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимальной пенсии. Это означает, что реальные доходы людей с низкими доходами могут значительно уменьшиться из-за инфляции.