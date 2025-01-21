“Статус” мобільних операторів хочуть змінити: що принесе нова ініціатива Верховної Ради

У парламенті зареєстрували новий законопроект, який має на меті надати операторам мобільного зв’язку, таким як “Київстар”, Vodafone та lifecell, статус критично важливих для країни підприємств. Мета цього кроку – забезпечити стабільний мобільний зв’язок для всіх українців.

Ініціаторами цього законопроекту стали кілька народних депутатів, серед яких Олександр Федієнко, Георгій Мазурашу та Микола Тищенко. Саме вони розробили і подали цей законопроект на розгляд Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту чітко вказано, що його мета – гарантувати безперебійний мобільний зв’язок для всіх українців та державних органів. Автори законопроекту вважають, що мобільні оператори відіграють надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві і тому заслуговують на особливий статус.

Автори законопроекту нагадують про серйозну проблему, яка сталася в кінці 2023 року. Тоді велика кількість абонентів мобільного оператора “Київстар” по всій Україні раптово втратила можливість користуватися мобільним зв’язком та Інтернетом. Причиною цього стала масштабна аварія в мережі “Київстар”, яка вплинула на роботу всього обладнання, пов’язаного з цим оператором. Найгірше було те, що навіть абоненти інших операторів, які зазвичай могли б скористатися роумінгом, також залишилися без зв’язку. Ця ситуація свідчить про те, наскільки важливим є стабільний мобільний зв’язок для суспільства і як сильно можуть постраждати люди та економіка в разі його відсутності.

Автори законопроекту вважають, що прийняття цього закону допоможе запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому. Оскільки мобільні оператори будуть визнані критично важливою інфраструктурою, держава зможе вжити додаткових заходів для забезпечення їхньої стабільної роботи. Це може включати в себе посилення вимог до надійності обладнання, резервування мереж, а також розробку планів реагування на надзвичайні ситуації.