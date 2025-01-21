“Статус” мобільних операторів хочуть змінити: що принесе нова ініціатива Верховної Ради
У парламенті зареєстрували новий законопроект, який має на меті надати операторам мобільного зв’язку, таким як “Київстар”, Vodafone та lifecell, статус критично важливих для країни підприємств. Мета цього кроку – забезпечити стабільний мобільний зв’язок для всіх українців.
Ініціаторами цього законопроекту стали кілька народних депутатів, серед яких Олександр Федієнко, Георгій Мазурашу та Микола Тищенко. Саме вони розробили і подали цей законопроект на розгляд Верховної Ради.
У пояснювальній записці до законопроекту чітко вказано, що його мета – гарантувати безперебійний мобільний зв’язок для всіх українців та державних органів. Автори законопроекту вважають, що мобільні оператори відіграють надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві і тому заслуговують на особливий статус.
Автори законопроекту нагадують про серйозну проблему, яка сталася в кінці 2023 року. Тоді велика кількість абонентів мобільного оператора “Київстар” по всій Україні раптово втратила можливість користуватися мобільним зв’язком та Інтернетом. Причиною цього стала масштабна аварія в мережі “Київстар”, яка вплинула на роботу всього обладнання, пов’язаного з цим оператором. Найгірше було те, що навіть абоненти інших операторів, які зазвичай могли б скористатися роумінгом, також залишилися без зв’язку. Ця ситуація свідчить про те, наскільки важливим є стабільний мобільний зв’язок для суспільства і як сильно можуть постраждати люди та економіка в разі його відсутності.
Автори законопроекту вважають, що прийняття цього закону допоможе запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому. Оскільки мобільні оператори будуть визнані критично важливою інфраструктурою, держава зможе вжити додаткових заходів для забезпечення їхньої стабільної роботи. Це може включати в себе посилення вимог до надійності обладнання, резервування мереж, а також розробку планів реагування на надзвичайні ситуації.
- Усе обладнання та будівлі, які використовуються для забезпечення мобільного зв’язку, інтернету та інших видів електронної комунікації, і які включені до спеціального переліку, складеного державною установою, що відповідає за управління телекомунікаційними мережами. Простіше кажучи, це всі вежі мобільного зв’язку, кабелі, сервери та інші технічні засоби, які потрібні для того, щоб ми могли користуватися інтернетом та телефоном.
- Будь-які будівлі, споруди та обладнання, які використовуються військовими, поліцією, іншими силовими структурами і включені до спеціальних переліків, складених цими структурами. Тобто, це можуть бути військові бази, поліцейські дільниці, штаби та інша військова інфраструктура.
- Великі підприємства та об’єкти, які є життєво важливими для функціонування країни (наприклад, електростанції, водоканали, лікарні) і споживають багато електроенергії (більше 100 кіловат). Ці об’єкти включені до спеціального державного реєстру.
- Всі міста, села та селища, які розташовані на відстані 20 кілометрів від кордону з Білорусією та Росією, а також населені пункти, що знаходяться поблизу зон бойових дій.
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