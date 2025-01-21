«Статус» мобильных операторов хотят изменить: что принесет новая инициатива Верховной Рады
В парламенте зарегистрировали новый законопроект, который имеет целью предоставить операторам мобильной связи, таким как «Киевстар», Vodafone и lifecell, статус критически важных для страны предприятий. Цель этого шага – обеспечить стабильную мобильную связь для всех украинцев.
Инициаторами этого законопроекта стали несколько народных депутатов, среди которых Александр Федиенко, Георгий Мазурашу и Николай Тищенко. Именно они разработали и подали этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады.
В пояснительной записке к законопроекту четко указано, что его цель – гарантировать бесперебойную мобильную связь для всех украинцев и государственных органов. Авторы законопроекта считают, что мобильные операторы играют чрезвычайно важную роль в современном обществе и поэтому заслуживают особого статуса.
Авторы законопроекта напоминают о серьезной проблеме, которая произошла в конце 2023 года. Тогда большое количество абонентов мобильного оператора «Киевстар» по всей Украине внезапно потеряло возможность пользоваться мобильной связью и Интернетом. Причиной этого стала масштабная авария в сети «Киевстар», которая повлияла на работу всего оборудования, связанного с этим оператором. Хуже всего было то, что даже абоненты других операторов, которые обычно могли бы воспользоваться роумингом, также остались без связи. Эта ситуация свидетельствует о том, насколько важна стабильная мобильная связь для общества и как сильно могут пострадать люди и экономика в случае ее отсутствия.
Авторы законопроекта считают, что принятие этого закона поможет предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Поскольку мобильные операторы будут признаны критически важной инфраструктурой, государство сможет принять дополнительные меры для обеспечения их стабильной работы. Это может включать в себя ужесточение требований к надежности оборудования, резервирование сетей, а также разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации.
- Все оборудование и здания, которые используются для обеспечения мобильной связи, интернета и других видов электронной коммуникации, и которые включены в специальный перечень, составленный государственным учреждением, отвечающим за управление телекоммуникационными сетями. Проще говоря, это все вышки мобильной связи, кабели, серверы и другие технические средства, которые нужны для того, чтобы мы могли пользоваться интернетом и телефоном.
- Любые здания, сооружения и оборудование, которые используются военными, полицией, другими силовыми структурами и включены в специальные перечни, составленные этими структурами. То есть, это могут быть военные базы, полицейские участки, штабы и другая военная инфраструктура.
- Крупные предприятия и объекты, которые являются жизненно важными для функционирования страны (например, электростанции, водоканалы, больницы) и потребляют много электроэнергии (более 100 киловатт). Эти объекты включены в специальный государственный реестр.
- Все города, села и поселки, которые расположены на расстоянии 20 километров от границы с Белоруссией и Россией, а также населенные пункты, находящиеся вблизи зон боевых действий.
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