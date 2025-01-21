«Статус» мобильных операторов хотят изменить: что принесет новая инициатива Верховной Рады

В парламенте зарегистрировали новый законопроект, который имеет целью предоставить операторам мобильной связи, таким как «Киевстар», Vodafone и lifecell, статус критически важных для страны предприятий. Цель этого шага – обеспечить стабильную мобильную связь для всех украинцев.

Инициаторами этого законопроекта стали несколько народных депутатов, среди которых Александр Федиенко, Георгий Мазурашу и Николай Тищенко. Именно они разработали и подали этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту четко указано, что его цель – гарантировать бесперебойную мобильную связь для всех украинцев и государственных органов. Авторы законопроекта считают, что мобильные операторы играют чрезвычайно важную роль в современном обществе и поэтому заслуживают особого статуса.

Авторы законопроекта напоминают о серьезной проблеме, которая произошла в конце 2023 года. Тогда большое количество абонентов мобильного оператора «Киевстар» по всей Украине внезапно потеряло возможность пользоваться мобильной связью и Интернетом. Причиной этого стала масштабная авария в сети «Киевстар», которая повлияла на работу всего оборудования, связанного с этим оператором. Хуже всего было то, что даже абоненты других операторов, которые обычно могли бы воспользоваться роумингом, также остались без связи. Эта ситуация свидетельствует о том, насколько важна стабильная мобильная связь для общества и как сильно могут пострадать люди и экономика в случае ее отсутствия.

Авторы законопроекта считают, что принятие этого закона поможет предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Поскольку мобильные операторы будут признаны критически важной инфраструктурой, государство сможет принять дополнительные меры для обеспечения их стабильной работы. Это может включать в себя ужесточение требований к надежности оборудования, резервирование сетей, а также разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации.