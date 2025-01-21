Потрібно знати всім українцям: виявлено 3 поширені схеми обману на ринках

Похід на ринок за продуктами часто перетворюється на справжню лотерею, де виграш отримує не покупець, а продавець. Найчастіше шахраї “додають” до ваги товару 100-200 грамів, за які покупці змушені платити повну ціну. Далі розглянемо три найпопулярніші схеми такого обману.

Як продавці використовують гайку не за призначенням

На ринку, крім свіжих овочів та фруктів, можна натрапити на недобросовісних продавців, які використовують різні хитрощі, щоб заробити більше грошей. Один із таких прийомів – це так звана “гаєчка”. Ні, це не деталь від гайкового ключа, а невеликий обважнювач, який продавці непомітно додають до ваших покупок.

Ця “гаєчка” зазвичай виготовлена з металу і обгорнута м’якою тканиною, щоб її було важко виявити на дотик. Коли продавець ставить ваш товар на ваги, він непомітно підсовує цей обважнювач, і ваги показують більшу вагу. Таким чином, ви платите більше, ніж повинні.

Волосінь — непомітний спосіб обману

Ще один поширений спосіб обману на ринку – це використання тонкої волосіні або нитки, прикріпленої до вагів. Під час спілкування з вами, помічник продавця непомітно тягне за нитку, і стрілка вагів показує більшу вагу. Таким чином, ви платите більше за товар, ніж насправді взяли.

Щоб уникнути таких ситуацій, завжди просіть перевірити вагу товару на контрольних вагах, які є на багатьох ринках. Також звертайте увагу на поведінку продавця. Якщо ви помітили якісь підозрілі дії, краще відмовтеся від покупки.

Схема “пакетик”

Ще одна хитрість, яку використовують недобросовісні продавці, полягає у використанні звичайного пакета. Вони накривають ваги пакетом і приклеюють його скотчем з одного боку. Потім, коли кладуть товар на ваги, пакет тисне на датчик, і ваги показують більшу вагу. Наприклад, якщо ви купуєте пачку солі вагою 1 кілограм, то через цей обман можете заплатити за додаткові 135 грамів.

Якщо ви помітили, що продавець накрив ваги пакетом, не соромтеся попросити його прибрати пакет. Якщо він відмовляється, це явна ознака того, що він хоче вас обдурити. Краще відмовтеся від покупки в такого продавця.