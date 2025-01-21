Нужно знать всем украинцам: выявлено 3 распространенные схемы обмана на рынках

Поход на рынок за продуктами часто превращается в настоящую лотерею, где выигрыш получает не покупатель, а продавец. Чаще всего мошенники «добавляют» к весу товара 100-200 граммов, за которые покупатели вынуждены платить полную цену. Далее рассмотрим три самые популярные схемы такого обмана.

Как продавцы используют гайку не по назначению

На рынке, кроме свежих овощей и фруктов, можно встретить недобросовестных продавцов, которые используют различные хитрости, чтобы заработать больше денег. Один из таких приемов – это так называемая «гаечка». Нет, это не деталь от гаечного ключа, а небольшой утяжелитель, который продавцы незаметно добавляют к вашим покупкам.

Эта «гаечка» обычно изготовлена из металла и обернута мягкой тканью, чтобы ее было трудно обнаружить на ощупь. Когда продавец ставит ваш товар на весы, он незаметно подсовывает этот утяжелитель, и весы показывают больший вес. Таким образом, вы платите больше, чем должны.

Леска – незаметный способ обмана

Еще один распространенный способ обмана на рынке – это использование тонкой лески или нити, прикрепленной к весам. Во время общения с вами, помощник продавца незаметно тянет за нитку, и стрелка весов показывает больший вес. Таким образом, вы платите больше за товар, чем на самом деле взяли.

Чтобы избежать таких ситуаций, всегда просите проверить вес товара на контрольных весах, которые есть на многих рынках. Также обращайте внимание на поведение продавца. Если вы заметили какие-то подозрительные действия, лучше откажитесь от покупки.

Схема «пакетик»

Еще одна хитрость, которую используют недобросовестные продавцы, заключается в использовании обычного пакета. Они накрывают весы пакетом и приклеивают его скотчем с одной стороны. Затем, когда кладут товар на весы, пакет давит на датчик, и весы показывают больший вес. Например, если вы покупаете пачку соли весом 1 килограмм, то из-за этого обмана можете заплатить за дополнительные 135 граммов.

Если вы заметили, что продавец накрыл весы пакетом, не стесняйтесь попросить его убрать пакет. Если он отказывается, это явный признак того, что он хочет вас обмануть. Лучше откажитесь от покупки у такого продавца.