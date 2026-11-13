Новая версия RTX 5080 так и не выйдет. Сколько могла бы стоить видеокарта и почему цены уже приближаются к 135 тысячам гривен

По слухам, Nvidia отказалась от планов выпустить версию RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти. Компании не удаётся недорого обеспечить себя модулями GDDR7 объёмом 3 ГБ, и, по данным источников, это вынудило её отменить выпуск.

Ранее сообщалось, что Nvidia прекратит выпуск RTX 5080 с 16 ГБ памяти и заменит её 24-гигабайтной версией. Однако стремительное подорожание памяти затруднило обеспечение необходимого количества микросхем, поэтому компания продолжит производство 16-гигабайтной версии. Новую модель ожидали в Китае уже в декабре 2026 года. По информации японского ресурса Gazlog, документацию для производителей видеокарт, содержащую всё необходимое для проектирования и серийного производства собственных плат и систем охлаждения, партнерам должны были отправить в октябре. До конца месяца её так и не получили, и выпуск оказался под вопросом. Впоследствии китайский Bobantang сообщил, что Nvidia официально предупредила партнеров об отмене запуска RTX 5080 24 ГБ в Китае в январе 2027 года без указания новой даты.

В 24-гигабайтной версии использовались бы модули GDDR7 по 3 ГБ вместо 2-гигабайтных, которые установлены во всей серии RTX 50. Однако это существенно удорожило бы видеокарту. По одной из оценок, она могла бы стоить около $2000, то есть примерно 90 тыс. грн, что вдвое больше рекомендованной цены RTX 5080 16 ГБ Founders Edition. Это неизбежно ударило бы по продажам, поэтому Nvidia решила отказаться от этой идеи.

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Что касается 16-гигабайтной версии, то ранее её уже считали снятой с производства. Действительно, её убрали из официального магазина Nvidia, но для производителей это обычная практика. Тем не менее цены продолжают расти. По слухам, MSI повысит стоимость некоторых моделей до $1200, и тогда они могут приблизиться к отметке в $3000, то есть до 135 тыс. грн.

Для украинских покупателей это тоже не новость. В украинских магазинах RTX 5080 16 ГБ стоит примерно от 73 до 93 тыс. грн в зависимости от модели, а рекомендованная цена составляла всего около 45 тыс. грн. Поэтому, если вы планировали собрать новый ПК с этой видеокартой, откладывать покупку, скорее всего, не стоит, ведь цены, похоже, снижаться не будут.