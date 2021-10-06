Samsung Galaxy S21 FE та Galaxy S22 затримуються на непристойно довго

Деякі експерти вже списали Galaxy S21 FE, але остання інформація все ж свідчить про те, що смартфон з часом дебютує на ринку. Однак це може статися набагато пізніше, ніж очікувалося. Напевно, ніхто б так не подумав.





Прем’єра Galaxy S21 FE сильно затримується. Можливо, і серія Galaxy S22

Важко пригадати, скільки разів ми чули про затримку запуску Galaxy S21 FE, напевно для цього не вистачило б пальців на обох руках. Більше того, навіть сам Samsung знищує всі сліди про цю модель, що деякі трактували як останній цвях у домовину. Однак є багато ознак того, що смартфон з часом вийде на ринок, хоча пізніше, ніж хтось очікував.

За останніми даними, Galaxy S21 FE не буде представлений цього року, а лише в 2022 році! Очевидно, Samsung хоче вивести його на ринок будь -якою ціною – ймовірно тому, що він уже почав його виробляти. Однак південнокорейський гігант має обмежену кількість процесорів, які йому потрібні, оскільки більшість йде на Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3, які продаються як божевільні .

Якщо вірити інформації, наданій службою SamMobile, Samsung Galaxy S21 FE буде анонсовано в січні 2022 року, крім того, без особливого розголосу.

Більш того, спочатку доступність Galaxy S21 FE має бути обмежена – в деяких країнах його продаж почнеться у січні 2022 року, а в інших пізніше.

Тут варто відзначити, що, як повідомляється, Samsung планувала представити серію Galaxy S22 у січні, але у світлі останньої інформації про Galaxy S21 FE, схоже, її прем’єра також буде перенесена – можливо, корейці повернуться до схеми, яка використовувалася раніше, коли флагманські смартфони нових сімейств лінії Galaxy S дебютували поблизу ярмарки MWC (або безпосередньо під час нього, наприклад, Galaxy S6 ).