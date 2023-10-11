Українців попередили про вразливість смартфонів із гнучким екраном

Експерти відзначають зростання в Україні продажів гаджетів із гнучким дисплеєм. Однак популярні моделі з таким незвичайним дизайном мають істотний недолік. Фахівці перерахували проблеми, пов’язані з гнучким екраном.

Смартфони-книжки все більше привертають увагу покупців, і гнучкий екран є наймоднішим, але водночас найслабшим місцем таких пристроїв. Пошкодження екрана найпростіше — щоб телефон міг згинатися, поверхня має бути м’якою.

«Не можна використовувати звичайну захисну плівку. Лінія згину поступово зношуватиметься, і екран у цьому місці може виглядати подряпаним», — попереджають експерти. Гнучкість екрана може збільшити наслідки падіння. Крім того, смартфони такої конструкції не захищають гаджет при попаданні у воду.

Ще одним недоліком назвали високу вартість таких смартфонів — за не найкращих технічних характеристик.