Мобільним інтернетом на швидкості до 10 Мбіт/с можна буде користуватись через супутник

Американська фірма AST SpaceMobile, яка будує першу і поки що єдину космічну мобільну широкосмугову мережу, доступну зі звичайних мобільних телефонів, оголосила, що успішно досягла швидкості завантаження 10 Мбіт/с під час випробувань супутника BlueWalker 3, що рухається в космосі по низькій орбіті.

Експерти провели тести швидкості завантаження даних за допомогою кількох звичайних смартфонів на Гаваях у червні. У тесті завантаження 4G LTE, в якому використовувалися спектр AT&T та технологія Nokia RAN, вдалося досягти швидкості 10.3 Мбіт/с. Крім того, були успішно протестовані голосові дзвінки зі співробітниками AT&T.

Шлях до цих досягнень проклало розгортання супутника BlueWalker 3, запущеного ракетою Falcon-9 у вересні 2022 року. Компанія має намір побудувати найбільшу у світі комерційну систему зв’язку, розташовану на низькій орбіті та призначену для прямого зв’язку з мобільними пристроями на стандартних частотах.

«На додаток до підтримки основних голосових та текстових послуг, які ми очікуємо від телефонів, наші супутники також повинні дозволяти вільно переглядати Інтернет, завантажувати файли, використовувати програми для обміну повідомленнями та перегляду відео», – сказав голова та головний виконавчий директор AST SpaceMobile Абель Авеллан .

Технологія призначена для розширення покриття операторів телекомунікаційних мереж та заповнення мертвих зон у їхній інфраструктурі. Компанія вже уклала угоди про співпрацю з більш ніж 35 операторами мобільного зв’язку по всьому світу, які мають близько двох мільярдів користувачів. Наприклад, вона працює з Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosa та багатьма іншими. Авеллан вважає, що успішний запуск проекту стане переломним моментом в історії телекомунікацій, оскільки люди зможуть залишатися на зв’язку, де б вони не були.