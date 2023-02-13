Що станеться, якщо ви неправильно вставите стілус в Galaxy S23 Ultra?

Багато хто пам’ятає проблемний стілус на смартфонах Galaxy Note 5, які дебютували у 2015 році. Тоді неправильно вставлене «перо» (назад) пошкоджувало пружинний механізм і застрявало в корпусі. Його доводилося буквально виламувати назад, через що смартфон переставав розпізнавати наявність стілус і позбавлявся всіх пов’язаних з ним програмних фішок. Ситуація була настільки серйозною, що Samsung розмістив попередження на заводській плівці, що захищає екран пристрою. Звичайно, проблему це не вирішило, але, ймовірно, трохи зменшило кількість гаджетів, що відправляються в сервіс.

Samsung Galaxy S23 Ultra захищений від помилок

На щастя, корейці добре засвоїли урок і в останньому Galaxy S23 Ultra таких неприємних сюрпризів більше не відбувається. Як пише Sammobile, неправильно вставлений стілус увійде в слот лише до обмежувача, а потім зупиниться. Таким чином, користувач буде усвідомлювати, що припустився помилки, і отримає можливість її виправити.

Подібний «захист від дурня» з’явився ще в Galaxy Note 7, який вирішив проблему стілуса, але став заручником іншої абсурдної ситуації. Нагадаємо, корейці були змушені відкликати всі смартфони та зняти лінійку Note 7 з продажу через вибухи та загоряння акумулятора флагмана.

Проблема була зумовлена ​​недоліками у конструкції смартфона. Корпус при нормальній експлуатації стискав і пошкоджував цілісність АКБ, розділяючи два шари полімерного матеріалу, просоченого електролітом. Через це виділявся надлишок енергії, батарея нагрівалася та відбувався вибух із загорянням. За підсумками розслідування, корейці визнали, що зробили корпус пристрою надто тонким і не встигли за повною програмою протестувати новий техпроцес виробництва батарей. Корпорація ризикнула і програла, втративши близько 5 мільярдів доларів, і принісши незручності сотням тисяч користувачів.