Україна хоче щоб Росію відключили від «хмари»: які сервіси можуть перестати працювати

Українські посадовці попрохали компанію Microsoft розбавити росіян доступу до своїх хмарних сервісів, зокрема GitHub, Azure та Skype. Відімкнення від популярних веб-служб поверне громадян РФ у далеке технологічне минуле. До того ж цифрова ізоляція спричинить суттєві перешкоди для роботи програмістів та інших спеціалістів цифрової калузі.





У своєму офіційному звернення до керівництва компанії Microsoft очільник Мінцифри Михайло Федоров попрохав про негайне блокування популярних сервісів GitHub, Azure та Skype для усіх громадян Росії. Міністр підкреслив, що необхідно повернути окупантів до тих часів, коли у Європі востаннє проливалася кров мирних жителів. А тоді, як всі ми знаємо, «хмари» були лише в небі, а спілкування відбувалося за допомогою звичайної пошти.

Михайло Федоров наголосив на необхідності повної цифрової ізоляції росіян. Відімкнення наймасштабніших сервісів Microsoft дозволить досягти цієї мети та повернути державу-агресора у технологічне «кам’яне століття».

Яких можливостей позбавить Росію Microsoft?

Хмарні сервіси всесвітньо відомого техногіганта можуть позбавити росіян безлічі зручних функції, а деяким технічним спеціалістам навіть унеможливлять подальшу роботу.

Наприклад сервіс GitHub наразі є найбільшим у світі веб-ресурсом, що використовується IT-спеціалістами для хостингу проектів. З його допомогою стає можливою спільна робота розробників над одним проектом.

Azure – це спеціальна хмарна служба для здійснення обчислень. Вона значно спрощує виконання додатків, ведення розробок та дозволяє зберігати різноманітні дані на хмарних серверах.

Ще один сервіс, без якого можуть незабаром залишитися окупанти – це Skype. Популярна програма забезпечує відео-, аудіо- та текстовий зв’язок між гаджетами. А ще – дозволяє телефонувати на звичайні мобільні номери, щоправда вже за додаткову плату.

Тож твердження про повернення Росії принаймні на півстоліття в минуле навряд можна вважати перебільшенням. Адже відімкнення таких необхідних в сучасному світі веб-сервісів залишить безліч росіян без зв’язку, доступу до інформації, а деяких і без джерела доходу.

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