В Украине решили оснастить бомбоубежища сетями Wi-Fi

Украинские интернет-провайдеры взялись за подключение бомбоубежищ и подземных паркингов к всемирной сети. О реализации такой инициативы сообщил Петр Оленич, заместитель главы КГГА и руководитель направления цифровой трансформации ведомства. Чиновник пообещал всячески содействовать техническим специалистам, ведь связь и доступ к информации сейчас очень важны.





Ведущие украинские провайдеры начали оснащать укрытие всей необходимой аппаратурой еще в первые дни войны, не дожидаясь призыва от власти. В частности, объединение интернет-операторов, в которые входят компании «Воля» и «Датагруп», к 4 марта успели подключить к сети Интернет около 100 бомбоубежищ. Шесть из них находятся в столице, остальные – в Ивано-Франковске, Тернополе, Харькове, Ровно и еще нескольких украинских городах.

Кроме доступа к всемирной сети, эти провайдеры также установили в некоторых укрытиях телевизоры, которые транслируют ведущие информационные каналы страны.

Не остался в стороне и популярный провайдер «Ланет». Как отметил руководитель оператора Мариан Ивасюк, в Киеве удалось подключить к сети 24 бомбоубежища. По его словам, такие работы компании обходятся относительно недорого – от 1 до 2 тыс грн. Однако из-за опасности для персонала и проблем с транспортом процесс подключения укрытий к Интернету происходит гораздо медленнее, чем хотелось бы.

Национальный интернет-оператор «Фринет» решил наладить подключение к сети не только в хранилищах, но и на военных объектах, блокпостах и штабах территориальной обороны. Все технические работы компания, конечно, выполняет бесплатно.

Подключился к проекту и известный в Украине провайдер “Паутина”. На счету компании уже более полусотни подключенных к сети паркингов и бомбоубежищ. Правда, директор компании Александр Арютюнян утверждает, что количество заявок по крайней мере вдвое превышает физические возможности его работников.

Какие проблемы возникают у провайдеров?

Крупнейшие провайдеры Украины также рассказали о трудностях, обычно возникающих в процессе подключения. Прежде всего работники интернет-компаний не считаются представителями критической инфраструктуры, а значит, не могут попасть в бомбоубежища в течение дня. Доступ к укрытиям они получают вместе с рядовыми гражданами незадолго до комендантского часа. Поэтому мастера просто не успевают одномоментно провести все необходимые работы.

Кроме того, у провайдеров достаточно ограниченные запасы кабелей, роутеров и другой аппаратуры. А заказ и доставка необходимых компонентов в условиях войны значительно усложняется.

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