Стало відомо, наскільки здорожчає бензин після повернення акцизу

Уряд знову почав ініціювати повернення акцизних податків на пальне. Експерти впевнені, що це стане причиною подорожчання бензину на заправках в середньому на 4-5 гривень за літр. Газ додасть у вартості мінімум +2 гривні. Таким чином буде запущена ланцюгова реакція, і ціни зростуть на все: продукти харчування, одяг, побутову техніку. Також зросте у ціні вартість проїзду у міському транспорті та на таксі. Україну чекатиме черговий виток інфляції: здорожчання долара, здешевлення національної валюти, негативні настрої серед громадян.





Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію наступним чином. Він пропонує замість акцизу ввести штучні обмеження на прибуток, який надходить трейдерам. Чіткий контроль на ринкові енергоносіїв на думку експерта буде набагато доречніший, ніж податок.

Як приклад, він привів ситуацію у Євросоюзі. Там маржа трейдерів нафти складає приблизно 5-7%. Можна було аналогічно зробити в Україні. Також додатково можна зобов’язати нафтотрейдерів звітувати перед урядом щодо:

наступних планів на закупівлю нафти;

рівень задоволеності споживачів;

якість нафтопродуктів тощо.

Сьогодні держава не контролює нічого. Через це жоден з об’єктів не несе відповідальність за свої діяння, результати роботи. Під час воєнного стану контроль є найважливішим.

Економіст Андрій Новак розкритикував повернення акцизу на дизельне паливо. Підняття цін стане серйозною перешкодою для аграріїв. Зараз необхідно провести цілий ряд робіт, щоб підготувати поля до зимівлі. Якщо дизельне пальне зросте на 3+5 гривень, то багато господарств просто не зможуть обробити землю та посадити озимі.

Станом на сьогодні Федерація роботодавців звернулась до уряду із проханням не підіймати акциз на газ і лишити його на рівні 52 євро. Адже на газі працює велика кількість хлібопекарень. Якщо цього не зробити хліб будуть продавати на багато дорожче, ніж зараз.