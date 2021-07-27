Названо кращі антивірусні програми для Android-пристроїв у 2021 році

Android, як правило, є безпечною платформою, але багато експертів як і раніше рекомендують користувачам мати антивірусну програму для захисту свого пристрою. На ринку існує безліч таких додатків, і багато які з них відверто погано працюють. Однак інші досить гарні і пропонують відмінний рівень захисту без використання занадто великої кількості системних ресурсів. GSMinfo представляє десять кращих антивірусних програм для Android.





Кращий антивірусний додаток для більшості користувачів

Kaspersky

Це один з найпопулярніших антивірусів. Його можна завантажити безкоштовно, але є платна версія з додатковими можливостями. Навіть без платного доповнення він може автоматично сканувати на віруси, оновлювати базу даних. А також Kaspersky має опції захисту від крадіжки або втрати телефону, може блокувати дзвінки та багато іншого.

Кращий антивірусний додаток для сканування за розкладом

ESET

Теж одне з популярних рішень. У ньому є зручна можливість налаштувати сканування за розкладом, захист від крадіжки і багато іншого. Також є цікава функція, що дозволяє проводити свого роду аудит стану телефону і давати поради. ESET також може сканувати в режимі реального часу.

Краща антивірусна програма за характеристиками

McAfee

Основна частина програми безкоштовна. Однак антивірус також пропонує дуже велику кількість функцій, деякі з яких платні. До них відносяться захист від шпигунського ПЗ, захист від крадіжки, блокування інформації та багато іншого. Звичайно, є і стандартні варіанти автоматичного сканування, перевірки інших додатків і т. д. Варто відзначити, що через безліч функцій цей додаток важче звичайних антивірусних програм.

Кращий антивірусний додаток для захисту даних

Lookout

Додаток без проблем справляється з основами. Він має різні функції, в тому числі безліч інструментів для захисту особистих даних. Також є захист від фішингових атак, блокування телефону в разі крадіжки, сканування мереж Wi-Fi і багато іншого. Більшість функцій безкоштовні, але є також дві платні підписки з додатковими можливостями.

Кращий антивірусний додаток для захисту від крадіжки

AVG

Антивірус досить популярний серед користувачів Windows, але також пропонує свої послуги і для Android. Доступні знайомі функції, а також досить непоганий режим захисту від крадіжки. Він використовує Google Maps для відображення місця розташування телефону, а також додаткові функції захисту даних. Він також пропонує режим підвищення продуктивності за рахунок очищення пам’яті, але це не призводить до гарних результатів.

Найкраща легка антивірусна програма для Android

Avira

Ця програма пропонує всі основні функції, включаючи автоматичне сканування, захист від крадіжки, сканування SD-карт і багато іншого. Крім того, антивірус досить легкий і використовує мінімум ресурсів. Більшість функцій безкоштовні, але є платна версія з додатковими функціями, такими як VPN.

Кращий антивірусний додаток з точки зору доступності

Avast

Це далеко не найпростіший додаток, оскільки пропонує величезну кількість функцій. Крім усього стандартного, є ще блокування дзвінків, блокування додатків, «сейф» для фотографій, захист від крадіжки і т. д. А якщо використовувати розблокований Android, тобто з правами root ви також можете активувати брандмауер через Avast. Безкоштовна версія поставляється з рекламою, але з більшістю функцій. Платна версія видаляє рекламу і надає ще кілька функцій, включаючи VPN.

Кращий антивірусний додаток з VPN

Norton 360

Основна частина цього додатка безкоштовна, але є і платна версія з ще більшою кількістю функцій. Наприклад, захист від шпигунського ПЗ. Він може зберегти місце розташування телефону, коли батарея скоро розрядиться. Norton 360 також пропонує послугу VPN, але за додаткову плату.

Краща безкоштовна антивірусна програма

Bitdefender

Це єдиний додаток в списку, який повністю безкоштовний. Ніяких додаткових комісій і підписок немає. Він пропонує гарний інтерфейс і безліч функцій, при цьому непогано справляється з продуктивністю. Є окрема платна версія, але по-суті це зовсім інший додаток. Ця антивірусна програма абсолютно безкоштовна і пропонує всі основні функції.

Кращий антивірусний додаток з багатою базою даних

Malwarebytes

Всі додатки в списку мають постійно оновлювану базу відомих загроз. Malwarebytes виділяється тим, що його база даних оновлюється все частіше і містить велику кількість загроз, в тому числі криптовірусів. Антивірус також може відстежувати, які модулі і дані використовують програми, сканувати повідомлення чату і SMS. Основна частина безкоштовна, а за деякі додаткові функції доведеться заплатити.