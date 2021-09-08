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Три речі, які потрібно перевірити перед покупкою Wi-Fi-роутера

08.09.2021
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Користувачі найчастіше звертають увагу на технічні характеристики відеокарт, процесорів і моніторів, ніж на параметри роутерів. Хоча є як мінімум три речі, які варто перевірити перед покупкою Wi-Fi-роутера . Про них і поговоримо.


Переконайтеся в підтримці частотного діапазону 5 ГГц

Мережі Wi-Fi працюють на частотах 2,4 ГГц і 5 ГГц. Другий стандарт новіший, тому підтримується далеко не всіма пристроями.

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Переваги 5 ГГц:

  • Менш завантажений ефір, на 2,4 ГГц більше перешкод. 
  • Більша кількість каналів, в тому числі непересічних. 
  • Є можливість розділити частотні діапазони і зробити одну точку доступу для 5 ГГц.

В останньому випадку вийде дві мережі Wi-Fi з більш швидкісним і стабільним з’єднанням, особливо для гаджетів, які підтримують 5 ГГц. Є у цього діапазону і недолік – менший радіус дії. Виправляється установкою підсилювача сигналу (ретранслятора) .

Переконайтеся в підтримці протоколу 802.11ac

Протокол 802.11ac працює на 5 ГГц і сумісний з морально застарілими стандартами 802.11а і 802.11n. У нього набагато вище канальна швидкість передачі даних (залежить від кількості антен в роутері). Якщо у 802.11n максимальна швидкість знаходиться в діапазоні 150-600 Мбіт / с, то протокол 802.11ac забезпечує передачу до 6770 Мбіт / с. Правда, реальна пропускна здатність в будь-якому випадку буде нижче.

Зверніть увагу на швидкість передачі даних

Варто звернути увагу і на максимальну швидкість передачі даних, особливо якщо роутер буде використовуватися декількома пристроями одночасно. Бажано, щоб швидкість була вище, ніж передбачено тарифним планом вашого провайдера.

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08.09.2021
1 хвилина на прочитання

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