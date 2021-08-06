Що робити якщо на Android смартфоні вилітають додатки після запуску

Операційна система Android – максимально проста і зручна, але іноді в ній, з тих чи інших причин, відбуваються збої, що призводять до небажаних наслідків. Один з таких – виліт додатків після запуску. Причин виникнення неполадки може бути багато, ми ж розповімо про те, як в таких ситуаціях діяти.





Перезавантаження телефону

Як би банально не звучало, але більшість проблем вирішується простим перезавантаженням пристрою. Тому, якщо якась програма вилітає після запуску, перше, що потрібно зробити – перезавантажити гаджет.

Очищення даних програми

Щоб видалити файли користувач, створені за час користування додатком, відкрийте пункт “Додатки”, розташований в меню “Налаштувань” і виберіть потрібний софт. Далі необхідно знайти функцію “Очистити дані”. Після цього знову спробуйте запустити програму.

Перевстановлення додатка

Якщо вищевказаний спосіб не допоміг – спробуйте видалити софт і встановити його заново. У деяких випадках це допомагає. Якщо проблема не зникла – спробуйте завантажити ранню версію. Ймовірно, що остання працює нестабільно і тому вилітає.

Установка оновлень

Виробники часто випускають оновлення ОС і патчі безпеки для своїх девайсів і немає ніякого сенсу їх ігнорувати. Тим більше, що висока ймовірність того, що саме через відсутність важливого поновлення на телефоні додатки відмовляється функціонувати на ньому як треба.

Перевірте пристрій на віруси

Додатки може вилітати через вірусів, що з’явилися на смартфоні. Так що, радимо завантажити який-небудь з безкоштовних антивірусів і просканувати ним телефон.

Скидання до заводських налаштувань

Якщо нічого з перерахованого вище не допомогло, залишається тільки одне – скидати гаджет до заводських налаштувань. Врахуйте, що після цього з внутрішньої пам’яті смартфона зникнуть абсолютно всі дані, тому йти на такий крок варто тільки заради дійсно важливого додатка.