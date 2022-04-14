Що важливо знати, якщо використовуєте хмарні сервіси для зберігання даних

З появою швидкісного інтернету багато користувачів зберігають усі свої файли на віддалених серверах, які називаються «хмарними сховищами». Багато сервісів надають кілька гігабайт вільного місця абсолютно безкоштовно, а за розширення доводиться доплачувати – це абсолютно нормально, адже на підтримку подібної інфраструктури потрібні гроші. Але не всі розуміють, як це працює і що важливо знати, якщо ви користуєтеся «віддаленою флешкою».





Працює така система досить просто — десь у дату центрі встановлено сервери з дисковими накопичувачами. Через спеціальний софт ви підключаєтеся до такого сервера і працюєте зі своїми файлами – завантажуєте або вивантажуєте. Програми, які працюють з хмарами, також часто можуть імітувати папку – візуально директорія знаходиться на вашому ПК, але насправді всі файли знаходяться на віддаленому сервері. Поговоримо про те, що важливо знати під час використання подібних систем.

Безпека

Файли, які зберігаються на пристрої підключеному до Інтернету, можуть бути скомпрометовані, теоретично. Випадки, коли провайдери хмарних сервісів допускали витік даних дуже рідкісні, але ми від цього не застрахуємося повністю. Хіба що надсилати зашифровані дані, а потім витрачати час на розпакування.

Тому спосіб захисту свого облікового запису в даному випадку полягатиме в тому, що, по можливості, потрібно використовувати двофакторну авторизацію за допомогою смс на телефон. Адже дізнавшись ваш пароль, зловмисник може отримати доступ до ваших файлів.

Швидкість

Швидкість завантаження та вивантаження залежить від багатьох факторів. Як від самого хмарного провайдера та місця, де він базується, так і від швидкості вашого інтернету. Пам’ятайте, що не завжди ви зможете отримати швидкий доступ до об’ємних даних, якщо, наприклад, у вас є слабке підключення до мережі. Також сервери хмарного хостингу можуть географічно знаходитись далеко від вас. Чим більша компанія, тим вищою буде швидкість і стабільність.

Збереження даних

“Довіряй, але май резервну копію” – точно не варто зберігати в хмарі файли в єдиному екземплярі. Обов’язково тримайте резервні копії важливих об’єктів в інших місцях. Якщо немає можливості придбати зовнішній жорсткий диск, копію можна тримати в іншого провайдера, сервери якого знаходяться в сторонньому дата-центрі (все це при бажанні можна дізнатися).

Ситуація, коли губляться файли відразу з 2-х місць, у нинішніх цифрових реаліях близька до 0. А форс мажори бувають усілякі. Як правило, хостинг-провайдер не несе відповідальності за форс-мажори – це прописано в договорі.

Загальні файли

Багато хмарних сервісів мають можливість надавати спільний доступ до папок або файлів. Будьте обережні під час видачі такого доступу незнайомим людям. Давайте доступ тільки до тих об’єктів, які потрібні для роботи.

Якщо ви даєте іншому користувачеві посилання на ваш файл, то після того, як файлом скористалися, бажано прибрати цю можливість. Нерідко пошукові системи можуть проіндексувати такі посилання і ваші файли будуть доступні третім особам (так було з Google Drive кілька років тому).

Імітація директорії

Як ми писали вище, на ПК можна створити директорію, яка зберігатиметься у хмарі. Не варто працювати в цій папці – при проблемах зі з’єднанням дані можуть бути втрачені. Таку папку краще використовувати тільки для завантаження та вивантаження потрібних об’єктів. А працювати з файлами потрібно на комп’ютері. Також після того, як ви відправили файли на віддалений сервер, обов’язково перевірте чи пройшов процес завантаження.

А якщо хочете на 100% бути впевненими, що дані не пошкодяться при відключенні світла, потрібно купити хороший ББЖ для вашого комп’ютера.

Висновок

Віддалені хмарні послуги це зручно, якщо є стабільне підключення до мережі. Але варто пам’ятати про безпеку та резервні копії.

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