Особенности публикации приложений в Apple App Store

Пользователи смартфонов скачивают приложения для своих гаджетов с двух крупнейших и основных платформ – App Store и Google Play. Для iPhone приложения скачиваются на App Store.





App Store – приложения для пользователей продукции Apple

Магазин приложений App Store публикует ПО для продуктов Apple, включая айфоны, планшеты iPad, фирменные плееры и др. Только здесь можно выбирать программы для загрузки на фирменные яблочные гаджеты. Чтобы публикация приложения в App Store прошла удачно, нужно разбираться в тонкостях данной площадки. Этапов много, например, необходимо:

Создать учетную запись разработчика. Заполнить данные о приложении (уникальное описание и название). Добавить маркетинговую информацию. Добавить данные о владельце. Определить категорию и возрастное ограничение. Отправить ваш продукт на тестирование.

У AppStore есть очевидные преимущества, в частности это бренд Apple. Магазин работает только с устройствами данного бренда – приложения отсюда можно скачивать на все модели iPhone. Загрузить приложения со сторонних ресурсов нельзя. Выпуск программ строго контролируется. Пользователи могут не переживать за безопасность скачиваемого программного обеспечения – антивирус не нужен.

Пользуйтесь инструментами мобильной аналитики

Фирменный магазин Apple постоянно совершенствуется, почитайте о том, как происходила эволюция App Store и какие шаги предпринимала компания, чтобы улучшить площадку. О запуске платформы было объявлено весной 2008 года, а летом магазин уже был запущен, на тот момент пользователям предлагалось скачать всего около 500 приложений. Интерес к площадке был огромным и возрастал вместе с ростом продаж айфонов и других продуктов Apple. Сегодня AppStore предлагает огромное количество программ и приложений для людей с разными интересами и вкусами. Компания улучшает интерфейс и в целом делает работу с площадкой более удобной, например, позволяя осуществлять поиск голосовым набором.

Кстати, при оптимизации своего продукта для AppStore важно учитывать тот факт, что многие пользователи ищут интересующих их продукты в магазине голосовым набором. Вообще при запуске программного обеспечения для данной площадки полезно работать с инструментами мобильной аналитики, например, ASOMobile, оценивая эффективность оптимизации, анализируя конкурентов, подбирая лучшие запросы для продвижения продукта и т.д. Такой подход повысит шансы на успех вашего проекта.

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