Чому не можна вітатися через поріг? Пояснення вас здивує

Якщо ви виросли в пост-радянській країні – то, швидше за все, напевно знаєте про цю прикмету, а може – і самі її дотримуєтеся. За «правилами» через поріг не можна робити нічого, крім як переступати: не можна вітатися, цілуватися, обніматися, передавати будь-які речі.





А хто взагалі знає, звідки пішли ці «не можна»?

Свій початок вони беруть звідти, звідки і боязнь чорних кішок, які перебігають дорогу, заборона на викидання хліба або свист в будинку – з нашого дуже далекого язичницького минулого, де було багато неписаних правил, що виникли на грунті забобонів.

Що стосується порогів: під ними наші предки закопували померлих родичів (а точніше їх прах після спалення тіла), щоб ті охороняли вхід в будинок. Цим слов’яни-язичники хотіли захистити і покійного – тому що світ за порогом будинку повний ворожих сил – а своє житло покійний мав оберігати від нечисті. Вважалося, що якщо до вас прийшов гість і не поспішає увійти всередину, а тупцює на порозі або намагається привітатися через нього – то це не людина, а чорт у людській подобі, якого не пропускає в будинок дух покійного члена сім’ї.

Щоб вшанувати пам’ять захисника, над порогом обробляли птицю і свиней, нібито так він повинен був отримувати жир і кров. Заможні родини ховали померлих не на одинці. Разом з ними прикопували зброю і навіть прах коней (якщо це був воїн), щоб людина забирала на той світ все найдорожче і могла протистояти нечисті в повну силу.

Всі ці заборони – про передавати, вітатися, цілуватися через поріг або довго на ньому стояти – пов’язані з турботою про покійних предків. Слов’яни вважали, що будь-які дії, що відбуваються прямо над порогом, турбують покійного. І щоб не турбувати його прах – потрібно або виходити у двір, або відразу запрошувати гостей до свого житла.