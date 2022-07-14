Xiaomi не така як ви думали: у чому секрет китайського гіганта

Всупереч поширеній думці історія Xiaomi почалася не зі смартфонів, а з розробки програмної оболонки MIUI. І лише побачивши її популярність, керівництво компанії вирішило випустити свій перший смартфон на її основі. Причому особливих ілюзій щодо цього в керівництві Xiaomi явно не мали, і 300 000 замовлень за першу добу передпродажів Xiaomi Mi 1 стали для них справжнім сюрпризом. Тільки після цього в компанії активно почали шукати завод, який займеться виробництвом вже замовлених гаджетів, а перша партія Xiaomi Mi 1 дісталася своїх нових власників тільки через три місяці після передпродажів.





З того часу минуло вже багато років, але саме ця подія стала знаковою в історії Xiaomi, показавши керівництву компанії життєздатність обраної ним стратегії. Китайці зробили ставку на сучасні технології в доступному бюджеті, і воліли не вкладати кошти у створення власних виробничих потужностей, натомість скориставшись послугами безлічі контрактних виробників.

Власна екосистема Xiaomi

Електорчайники, розумні пилососи та навіть диспенсери мила. У наш час техніку Xiaomi можна зустріти практично у будь-якій сфері життя. Але власна екосистема компанії зовсім невелика і налічує лише кілька дочірніх брендів – Mi, Redmi, POCO та Black Shark. Основний з них – це бренд Mi, точне розшифрування якого не можуть привести навіть у самій Xiaomi. І на офіційному сайті компанії він представлений одразу у двох значеннях – Mobile Internet та Mission impossible.

Під брендом Redmi спочатку випускалися тільки бюджетні смартфони, але пізніше до них приєдналися і цілком гідні флагмани, і інші гаджети екосистеми Xiaomi. У лінійці POCO зазвичай робиться акцент на компроміси. Тут можна знайти і смартфони з навколофлагманською продуктивністю, і гаджети з відмінними камерами. Причому все це за доступні гроші. А бренд Black Shark повністю відданий на відкуп повноцінним ігровим телефонам.

Окремим рядком у списку йде бренд Mijia, нині відомий під ім’ям Xiaomi Smart Home. Він поєднує всілякі пристрої розумного будинку, що інтегруються в екосистему Xiaomi.

Як виробляється продукція Xiaomi

Як ми писали, у Xiaomi немає і ніколи не було власних заводів. З самого початку своєї історії компанія діяла за моделлю OEM, при якій усі дослідження, розробки та підбір комплектуючих лежать на плечах самої компанії, а сторонній виробник лише здійснює складання продукту за повністю готовим проектом.

Але з часом масштаби діяльності Xiaomi зростали, і настав момент, коли вона виявилася просто не в змозі займатися розробкою своєї продукції. Компанія все активніше стала використовувати модель ODM, коли сторонньому виробнику доручається не тільки складання, а й повний цикл розробки пристрою, а замовник може лише трохи впливати на його кінцевий дизайн, ну і, звичайно, клеїти на готовий продукт власний шильдик.

У компанії не розкривають список гаджетів, що випускаються за моделлю ODM, але джерела Reuters стверджують, що ще три роки тому така модель використовувалася в 75% продукції Xiaomi. Втім, сказати, що це зовсім погано, не можна. Контроль якості з боку Xiaomi завжди був досить високий.

А що партнери?

Строго кажучи, під дочірнім брендом Xiaomi можуть випускатися не тільки OEM або ODM-гаджети. Китайській компанії належить краудфандинговий майданчик Youpin. І з появою на ньому справді цікавих проектів, Xiaomi активно в них інвестує, а іноді й бере їх під своє крило – такі щасливчики випускаються вже під власним брендом Xiaomi. Так, наприклад, на світ з’явилася розумна кришка для унітазу Xiaomi Smartmi Smart Toilet Cover.

Крім інвестування у конкретні продукти Xiaomi вкладається і цілі компанії. Вона має чимало партнерів, у яких китайці володіють контрольним пакетом акцій або належать до мажоритарних акціонерів. При цьому самі компанії зберігають незалежність, самостійно розробляють та просувають свою продукцію, а Xiaomi практично не втручається у їхню роботу.

Мабуть, найяскравішим прикладом такої компанії стала Huami, яка випускає знамениті на весь світ фітнес-трекери та розумний годинник. Бренд Amazifit, що належить Huami, став відомим і популярним, але в деяких магазинах вважають за краще вказувати щось на зразок Xiaomi Amazifit — мабуть, для привернення уваги.

Крім Huami (Amazifit) з брендом Xiaomi часто асоціюють продукцію Deerma, Yeelight, Aqara та багатьох інших менш відомих компаній. При цьому багато хто з них хоч і ставиться до Xiaomi лише побічно, повноцінно інтегровані в екосистему компанії.

Висновки

В Xiaomi не було, ні, і, швидше за все, не буде власного виробництва, але це ніколи не заважало їй успішно вести свій бізнес. Спочатку китайська компанія робила акцент на OEM-модель роботи, але зі зростанням свого асортименту вона все активніше почала залучати ODM-виробників, і ще кілька років тому на їхню частку припадало 75% всієї продукції, що «випускається» компанією.

Зараз у компанії чотири основні бренди: Mi, Redmi, POCO та Black Shark. До того ж, у Xiaomi є безліч партнерів, у яких китайці є якщо і не контролюючим, то мажоритарним акціонером. А ще більше асортименти продукції під брендом Xiaomi розширюють численні «друзі» компанії, що мають до неї лише непряме ставлення. Тому при покупці продукції Xiaomi насамперед дивіться, чи є на коробці та товарі шильдик китайської компанії.