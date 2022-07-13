iQOO 10 Pro з’являється на GeekBench із Snapdragon 8+ Gen 1 та Android 12

iQOO готується незабаром випустити свою останню флагманську серію смартфонів на внутрішньому ринку Китаю. Однак до офіційного випуску топова модель iQOO 10 Pro була помічена на популярній платформі бенчмаркінгу.





Телефон преміум-класу нещодавно з’явився на GeekBench, який розкрив деякі ключові деталі щодо майбутнього пристрою. Дивлячись на цей список тестів, ми бачимо, що смартфон отримав номер моделі V2218A в базі даних GeekBench 4. Крім того, модель iQOO 10 Pro досягла в одноядерному тесті 7374 бали, тоді як у багатоядерному тесті вона отримала оцінку в 17142 бали. Майте на увазі, що оцінка отримана від старішого тесту GeekBench 4, а не від останнього GeekBench 5.

Перелік також показує, що пристрій, про який йде мова, працює на восьмиядерному процесорі під кодовою назвою Taro. Цей чіпсет має пікову тактову частоту 3,19 ГГц і працює в парі з графічним процесором Adreno 730. Іншими словами, він оснащений найновішим і найкращим процесором Snapdragon 8+ Gen 1 від Qualcomm . Тест також виявив деякі інші незначні деталі. Топовий варіант Pro матиме до 12 ГБ оперативної пам’яті та працюватиме на ОС Android 12 із коробки.

На жаль, поки це вся інформація, розкрита GeekBench. Хоча попередні дані з 3C показали, що пристрій підтримуватиме величезну швидкість зарядки в 200 Вт. Очікується, що він також запропонує дисплей 2K AMOLED на передній панелі, який підтримуватиме високу частоту оновлення 120 Гц.