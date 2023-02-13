Китайські версії смартфонів OnePlus блокуються за межами Китаю
Китайський концерн BBK, якому зараз належить OnePlus, вирішив серйозно дошкулити власникам пристроїв під цим брендом. Тепер смартфони OnePlus жорстко прив’язані до регіону. Настільки жорстко, що якщо ви купили гаджет у Китаї і включили його за межами цієї країни, то функція дзвінків просто перестане працювати.
Важко уявити особи людей, які задля економії замовляли китайські версії смартфонів з AliExpress і раптово усвідомили, що користуватися телефоном за призначенням у них не вийде.
Співробітники підтримки OPPO повідомили, що на українському ринку представлені лише пристрої основного бренду, а продукції OnePlus офіційно не існує. Тож ніякого сервісного обслуговування та вирішення проблеми для власників OnePlus не буде, звертайтеся туди, де купували свій смартфон.
Те, що відбувається дуже нагадує ситуацію з блокуванням SmartTV у телевізорах Samsung, тоді частина покупців теж залишилися без ключової функції через регіональні обмеження і були змушені перепрошивати свої пристрої. Кажуть, те саме допомагає і з «постраждалими» смартфонами OnePlus. Китайські версії потрібно перешити із ColorOS на OxygenOS. Але чи багато хто захоче поратися з перепрошивкою?
Поки що все виглядає так, ніби BBK стріляє собі в ногу, адже подібне ставлення до клієнтів відбиває бажання купувати щось у компанії знову. Сьогодні твій смартфон працює нормально, а завтра ти не можеш із нього дзвонити. Кому потрібні подібні ризики, коли на ринку повно девайсів не гірше?
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