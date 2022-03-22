Hardnews
Українцям назвали міцсе, де категорично не слід тримати кредитну картку
Багато хто з українців звик зберігати свої банківські картки або проїзні під чохлом смартфона. Але цього в жодному разі не можна робити, і ось чому.
При використанні телефону від нього виходить радіочастотне випромінювання, яке розмагнічує карти. Після 2-3 місяців такого носіння карту можна буде викинути.
На iPhone 12 і 13 є максейф (MagSafe) для бездротової зарядки телефону. Частий дотик із ним прискорює розмагнічування карток. Також, як магнітний тримач у машині.
Де зберігати карти
Поки що найкращим варіантом залишається гаманець або картхолдер. З ними ви можете бути впевнені, що карта не втратить свої властивості.