Українцям назвали міцсе, де категорично не слід тримати кредитну картку

Багато хто з українців звик зберігати свої банківські картки або проїзні під чохлом смартфона. Але цього в жодному разі не можна робити, і ось чому.





При використанні телефону від нього виходить радіочастотне випромінювання, яке розмагнічує карти. Після 2-3 місяців такого носіння карту можна буде викинути.

На iPhone 12 і 13 є максейф (MagSafe) для бездротової зарядки телефону. Частий дотик із ним прискорює розмагнічування карток. Також, як магнітний тримач у машині.

Де зберігати карти

Поки що найкращим варіантом залишається гаманець або картхолдер. З ними ви можете бути впевнені, що карта не втратить свої властивості.

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