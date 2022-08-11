Українцям назвали неправильні дії, які змушують смартфон гальмувати та повільно працювати

Багато користувачів стикаються з проблемою уповільнення роботи телефону з часом. Однак, вони і не здогадуються, що до цього призводять неправильні дії під час експлуатації. Докладніше про них, а також про те, як користуватись гаджетом, щоб він нормально працював якомога довше, читайте цей матеріал.





Програми, що працюють у фоновому режимі

Оперативна пам’ять – важливий ресурс, брак якого може спричинити уповільнення роботи смартфона. Саме тому, якщо ви триматимете кілька ресурсомістких програм запущеними у фоновому режимі, телефон почне сильно тупити. Особливо це стосується моделей, які мають ОЗУ не так багато – 4 ГБ і менше. Отже, коли виходите з непотрібної програми, запускайте диспетчер завдань та прибирайте процес звідти.

Нестача постійної пам’яті

Ще один момент із пам’яттю, який може призвести до уповільнення роботи смартфона. Цього разу йдеться про постійну пам’ять. Якщо її буде мало – гаджет почне сильно гальмувати. Бажано, щоб у телефоні було 5-10 ГБ вільного простору. Періодично підчищайте непотрібні файли, а відео та фото можна зберігати на флешці, або ж перенести в хмарне сховище.

Віруси

Ще однією причиною уповільнення роботи смартфона може стати присутність вірусів. Особливо актуально це серед користувачів, які люблять завантажувати програми з лівих сайтів. Щоб видалити віруси, можна завантажити антивірус та просканувати девайс. Якщо це не допомогло і ви впевнені, що на гаджеті є шкідливе програмне забезпечення, допоможе тільки скидання налаштувань до заводських. Але майте на увазі, що після такого маневру зі смартфона видаляться всі дані.

Встановлення оновлень

Так, ви все правильно прочитали, в деяких випадках може сповільнити роботу телефону інсталяція оновлень. Справа в тому, що багато виробників штучно уповільнюють апарати, агітуючи користувачів купувати нові смартфони. Такі сучасні реалії і єдиним способом уникнути цього є відмова від встановлення якихось великих апдейтів. Однак, так ви втратите можливість користуватися новими функціями, тому тут вибір за вами.