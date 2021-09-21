Шалено популярні в Україні смартфони Samsung стали ламатися без причин

Користувачі смартфонів Galaxy A50 і А51, дуже популярних в Україні, стали скаржитися на безпричинні постійні зависання і перезавантаження пристроїв. У деяких випадках пристрої виснуть прямо на екрані завантаження. Samsung не вирішує проблему, а в сервісах компанії заявляють, що потрібно міняти системну плату.





Зі смартфонами щось не так

Смартфони компанії Samsung серій Galaxy A і Galaxy M вразив несподіваний дефект, пише профільний ресурс SamMobile. Ряд моделей без видимих ​​причин стали перезавантажуватися і зависати під час самого звичайного використання.

На момент публікації матеріалу на подібні проблеми скаржилися тільки жителі Індії. Ламатися почали пристрої Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s і Galaxy A51.

Смартфони даних лінійок представлені і в Україні. За підсумками III кварталу 2019 р Galaxy A50 увійшов в п’ятірку найбільш продаваних смартфонів. Galaxy A51 прийшов на зміну А50 в грудні 2019 року.

Що стосується Galaxy M, то ця серія почала свій хід по світу в січні 2019 р і Індія стала першою країною, в якій з’явилися ці пристрої. Вони замінили собою бюджетні мобільники Galaxy J.

Надвисока популярність Galaxy A50 не вберегла його від bootloop і зависань

Експерти SamMobile вважають, що раз на проблеми з Galaxy M і Galaxy A скаржаться тільки жителі Індії, то корінь зла, швидше за все, криється тільки в пристроях, призначених для поширення тільки в цій країні. Однак з упевненістю стверджувати це поки не можна – зависання можуть з’явитися і в пристроях, використовуваних в інших країнах.

Ремонт за свій рахунок

Повідомлення про проблеми з апаратами Galaxy А і Galaxy M стали з’являтися і на офіційному форумі Samsung. Одне з них було створено користувачем під псевдонімом CrazyBoy28.

Пост з’явився на форумі Samsung 19 червня 2021 р. Це означає, що ситуація із зависаннями та перезавантаженнями південнокорейських мобільників виникла, щонайменше, три місяці тому.

Проте, на момент публікації матеріалу Samsung ніяк не реагувала на ситуацію. У підсумку поки неясно, чим викликана проблема – погано протестованою прошивкою або ж «залізом», конфліктуючим з програмним забезпеченням.

Всі перераховані пристрої Samsung, що почали зависати і перезавантажуватися, мають щось спільне, крім логотипу компанії на корпусі. Вони побудовані на процесорах Exynos 9611 і 9610 розробки і виробництва самої Samsung. Поки неясно, чи пов’язано це з виявленими «недугами».

Також фахівці SamMobile відзначили, що ні в одному з відомих випадків скидання до заводських налаштувань з втратою всіх особистих даних не допомогло позбутися зависань і перезавантажень.

Поки Samsung не реагує на запити користувачів з Індії, працівники її офіційних сервісних центрів, навпаки, виявили непідробне бажання надати їм допомогу. Вони повідомили про готовність полагодити їм телефони, якщо ті заплатять $ 100.

У таку суму ремонтники оцінили роботу по заміні системної плати пристроїв. На їхню думку, дана дія вирішить проблему. Як пише SamMobile, докази правоти (або неправоти) ремонтників поки ніхто не надав – користувачі не готові розлучатися зі своїми $ 100 при 50-відсотковій ймовірність марності затії із заміною плати.

Додамо, що користувачі пристроїв Galaxy A і Galaxy M і раніше стикалися з bootloop. Наприклад, в середині квітня 2020 р подібне трапилося з багатьма власниками Galaxy M31, а на початку того ж місяця – з користувачами А70. В обох випадках виною всьому була сира прошивка.

Ситуація погіршується

Поки користувачі скаржаться на рідкісні випадки самовільного зависання смартфонів Samsung Galaxy M і Galaxy A, інші наполягають, що подібне відбувається з ними досить часто. Те ж стосується і періодичних зависань.

Деякі користувачі стверджують, що те, що відбувається заважає їм комфортно користуватися пристроями. Але всім їм, можна сказати, пощастило – їх гаджети, принаймні, поки ще функціонують.

У ряді випадків часті перезавантаження призвели до проблем з прошивкою. Телефони стали йти в циклічне перезавантаження, зависаючи на екрані відображення логотипу Samsung і не запускаючи Android. Іншими словами, вони «зловили» bootloop – збій, що виникає при некоректній роботі прошивки мобільника.