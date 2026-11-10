Samsung Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra: раскрыты характеристики камер всех четырёх смартфонов

Компания Samsung готовит серию флагманских смартфонов Galaxy S27, которая, по предварительным данным, будет состоять из четырёх моделей. Помимо стандартных Galaxy S27, S27+ и S27 Ultra, к линейке может присоединиться более компактный Galaxy S27 Pro. Издание SammyGuru получило информацию о сенсорах камер, которые Samsung рассматривает для будущих устройств. Судя по утечке, масштабного обновления камер ожидать не стоит, хотя некоторые интересные изменения всё же запланированы.

Galaxy S27 и S27+ будут оснащены привычными камерами

Младшие модели серии, вероятно, сохранят практически неизменную конфигурацию камер. Основной модуль будет иметь разрешение 50 Мп и использовать сенсор Sony IMX955 или Samsung S5KGNG. Последний уже устанавливается в Galaxy S26 и S26+. Пока неизвестно, какой именно вариант выберет производитель и будут ли использоваться оба в зависимости от рынка.

Ультраширокоугольная камера будет оснащена 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX564, который Samsung использует ещё со времён Galaxy S23. За трёхкратное оптическое приближение будет отвечать телефотомодуль с сенсором Samsung S5K3K1. Для фронтальной камеры компания тестирует два варианта: Samsung S5K3LU и Sony IMX874.

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Таким образом, владельцам смартфонов Galaxy предыдущих поколений вряд ли стоит ожидать существенного улучшения фотографических возможностей более новых моделей. Основные изменения могут касаться программной обработки изображений.

Galaxy S27 Pro и S27 Ultra будут оснащены 200-мегапиксельными камерами

Гораздо интереснее выглядит конфигурация старших моделей. По информации источника, в Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будет использоваться одинаковый основной 200-мегапиксельный сенсор Samsung S5KHP6. Он построен на обновленной архитектуре HP6 и позволяет создавать фотографии с разрешением 16 320 × 12 240 пикселей.

Оба смартфона также будут оснащены 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой с сенсором Samsung S5KJN3 или Sony IMX855. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп и использовать новый сенсор Samsung S5K2P5, который, вероятно, станет преемником S5K2P2.

Основное отличие между Galaxy S27 Pro и Ultra будет заключаться в возможностях оптического приближения. Версия Pro получит телефотокамеру с трёхкратным зумом на базе сенсора Samsung S5K3LD, который уже используется в Galaxy S26 Ultra. В свою очередь, Galaxy S27 Ultra будет оснащен модулем с пятикратным оптическим приближением и сенсором Sony IMX855 или Samsung S5KJN3.

Интересно, что Samsung может отказаться от отдельной телефотокамеры с трёхкратным зумом в Galaxy S27 Ultra. Если эта информация подтвердится, все четыре смартфона серии будут иметь по три основные камеры на задней панели.

Предварительные характеристики камер выглядят следующим образом:

Модель Основная Ультраширокоугольная Телефото Galaxy S27 50 Мп 12 Мп 3× Galaxy S27+ 50 Мп 12 Мп 3× Galaxy S27 Pro 200 Мп 50 Мп 3× Galaxy S27 Ultra 200 Мп 50 Мп 5×

В целом Samsung, похоже, планирует не столько революционное обновление камер, сколько перераспределение возможностей между моделями. Появление Galaxy S27 Pro позволит покупателям получить 200-мегапиксельную камеру без необходимости приобретать самую дорогую версию Ultra. В то же время все приведенные характеристики пока основаны на утечках и могут измениться до официальной презентации смартфонов.