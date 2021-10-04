Apple випустить рекордний iPhone

У 2022 році Apple може випустити смартфон з рекордним обсягом пам’яті. Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на звіт DigiTimes.





Джерела повідомляють, що в iPhone 14 американська компанія вперше може застосувати накопичувачі нового покоління QLC. У зв’язку з цим Apple можливий випуск смартфона з двома терабайтами вбудованої пам’яті, що стане рекордом для сегмента телефонів.

У звіті також говориться, що в 2022 році Apple має намір провести серйозний редизайн лінійки смартфонів. Зокрема, прибрати екранний виріз. Модель з накопичувачем в два терабайта буде орієнтована на професійних фотографів і операторів, і вона виявиться найдорожчою в серії. На думку журналістів, подібний апгрейд не є обов’язковим, так як для потреб більшості користувачів достатньо і одного терабайта пам’яті.

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Автори зазначили, що збільшення ємності накопичувача iPhone пов’язано з поліпшенням камери смартфона. В актуальному поколінні пристроїв підтримується зйомка відео в форматі ProRes та розширенні 4K з частотою 60 кадрів в секунду.