Власники годинників Garmin отримали доступ до Google Maps

Власники розумних годинників Garmin будуть в захваті — виробник офіційно оголосив про додавання додатка Google Карти в магазин Connect IQ.

При відкритті додатка «Карти» покрокові інструкції будуть відображатися у вигляді повідомлень на дисплеї годинника. Після того, як ви введете місце розташування в додаток Google Карти на смартфоні, годинник синхронізується з ним і буде повідомляти вібрацією при виборі нового напрямку.

До цього карти Google були доступні тільки на Apple Watch і пристроях на базі Wear OS. Garmin заявляє, що користувачі як і раніше зможуть записувати дані про прогулянки, пробіжки або велосипедні поїздки — жодна з функцій відстеження фітнесу не буде перериватися роботою Google Карт у фоновому режимі.

Додаток можна встановити на останні моделі Garmin Venu, Forerunner, Vivoactive і Fenix. Повний список можна переглянути на сайті компанії.