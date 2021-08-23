Нова версія PlayStation з’явилася в продажу

Sony почала продажі нової ревізії консолі PlayStation 5. Про це повідомляє австралійське видання PressStart.





Цифрову версію PS5, яка не має дисковода, виявили в австралійських інтернет-магазинах. Підтвердженням того, що у місцевих ритейлерів з’явилася саме нова версія консолі, стало цифрове позначення моделі CFI-1102A. За словами журналістів, Австралія стала першою країною, в якій стартували продажі оновленої версії приставки.

За інформацією видання, в мережі ще не з’явилися огляди актуальною ревізії PS5. Однак автори відзначили, що наступне покоління приставки відрізняється від стартового тим, що консоль стала приблизно на 300 грамів легше. Також пристрій має гвинт нового типу, за допомогою якого девайс кріпиться до підставки. Компонент влаштований таким чином, що його можна закрутити вручну, без використання викрутки.

За словами журналістів, їм невідомо, коли нова приставка з’явиться в наявності в інших країнах світу. Також невідомі терміни виходу другої ревізії базової версії PlayStation 5 з дисководом.