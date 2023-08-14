iPhone 15 Pro вперше протестували в Geekbench

Майбутній флагманський смартфон Apple iPhone 15 Pro продемонстрував високу продуктивність у Geekbench. Скріншот з результатом тесту опублікував користувач X (колишній Twitter) із ніком NaveenTechWala.

Судячи з зображення, новий чіпсет Apple A17 в iPhone 15 Pro набрав 3269 і 7666 балів в одноядерному в багатоядерному тестах процесора відповідно. У тесті графіки Metal смартфон набрав 30 669 балів. Це на 30%, 20% і 37% більше, ніж у попереднього покоління iPhone 14 Pro із чіпсетом Apple A16 Bionic. Крім того, новий чіп випереджає очікуваний Snapdragon 8 Gen 3 на 47% та 15% в одноядерному та багатоядерному тестах відповідно.

Наскільки правдиві ці результати, невідомо. Як перевірила редакція GSMinfo, дані тестування не були зареєстровані у базі Geekbench, через що підтвердити результати тесту неможливо.

У середині серпня авторитетний інсайдер Unknownz21 опублікував характеристики iPhone 15 Pro та чіпа Apple A17, який отримає шість ядер із частотою до 3,7 ГГц, шість графічних ядер та 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5. Згідно з витоком, чіпсет буде виготовлений за 3-нм техпроцесом TSMC.