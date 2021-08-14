Украинцев напугали большими проблемами из-за дешевого газа

Уменьшение цены на газ, особенно в преддверии отопительного сезона, является заветной мечтой миллионов украинцев. Однако последствия удешевления ресурса могут стать настоящей катастрофой для экономики страны. Чем же поплатятся украинцы за меньшие суммы в коммунальных платежках?





«Если украинская власть еще больше снизит цены на «голубое топливо», мы рискуем потерять доверие МВФ», – прокомментировал ситуацию член Киевсовета Тарас Козак.

Занимая по совместительству пост главы инвестиционной группы «Универ», депутат выразил свою экспертную точку зрения на тарифную ситуацию в стране.

«Международный валютный фонд, который требует от нашего государства установления рыночных цен на энергоресурсы, точно не одобрит снижение тарифов. Таким образом Украина потеряет надежду на очередной валютный транш », – отметил депутат.

Эксперт считает, что более низкая цена газа по сравнению с рыночной, не понравится и другим западным организациям-партнерам Украины, в частности Европейскому союзу и Всемирному банку. Таким образом мы лишимся всех «дешевых» финансовых источников. Вместо этого властным структурам придется брать кредиты под огромные проценты, чтобы подлатать дыры в бюджете.

Получается, что снижение стоимости газа для населения вовсе не благо, а очередной шаг к бедности в стране. Получив небольшое послабление в цене сейчас, мы обрекаем себя на огромный дефицит бюджета и внешние долги на десятки лет. Ведь проценты за одолженные государством деньги отдавать будут именно простые украинцы. Мы расплатимся собственными налогами, снижением пенсий и зарплат, и конечно же значительным замедлением экономического роста.

Учитывая такие неутешительные перспективы, депутат Киевсовета считает нецелесообразным снижение тарифов. Тарас Козак отметил, что стоимость газа для населения нужно устанавливать на одном уровне с рыночной ценой, а социально незащищенным гражданам государство будет помогать субсидиями. Малообеспеченные семьи не должны отдавать за коммуналку более 15% своего дохода. Таким образом повышение тарифов станет не таким «болезненным» для украинцев.