«Укрпошта» запустила нову послугу, яка сподобається тисячам українців

Поштовий оператор «Укрпошта» запустив новий сервіс «Точка видачі». Тепер клієнти зможуть отримувати посилки та документи того ж дня, коли їх було надіслано. Тобто доставка відбувається фактично миттєво. Про це стало відомо з оголошення прес-служби «Укрпошти».





Секрет швидкої роботи сервісу полягає в тому, що посилки перед видачею не потрапляють до центру сортування. Натомість вони очікують на отримувача у тому ж самому відділенні, в якому його зареєстрував відправник. Послуга «Точка видачі» почала діяти з 25 липня. Наразі нею можна скористатися в усіх відділеннях поштового оператора на території України.

Як зазначили в «Укрпошті», такий тип відправлення підійде перш за все клієнтам, що займаються онлайн торгівлею і часто надсилають товари в межах свого міста. Відправлена за допомогою послуги «Точка видачі» посилка буде зберігатися у відділенні протягом 14 днів. Тобто у отримувача буде цілком достатньо часу, щоб її забрати.

Новий сервіс дозволяє зменшити до мінімуму часовий інтервал між оформленням відправки та отриманням клієнтом СМС-повідомлення про можливість забрати посилку з відділення. Окрім того, завдяки скороченому циклу обробки відправлення, вартість цієї послуги значно нижча за інші послуги «Укрпошти».

Наприклад відправка посилки, що важить менше 2 кг, з допомогою сервісу «Укрпошта Експрес» коштуватиме клієнту 38 грн. В той же час доставка аналогічного вантажу за тарифом «Точка видачі» вартуватиме лише 15 грн. А це майже втричі дешевше.

Нагадаємо, що з початку війни «Укрпошта» в рамках спеціальної послуги «Посилка з дому» транспортувала до різних країн Євросоюзу товари на понад 530 тон. Ця послуга була спеціально створена оператором для того, щоб українські біженці змогли забрати свої особисті речі, які в поспіху залишили вдома тікаючи від жахіть війни.