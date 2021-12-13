Нова Пошта та Ощадбанк спільно запустили новий спосіб оплати посилок в Україні

Про новий спільний проєкт поінформували Нова Пошта та Ощадбанк.





Пресслужба Ощадбанку інформує про нову можливість оплачувати доставку посилок безконтактно, використовуючи сервіс ОщадPAY, що дуже зручно. Маючи у своєму розпорядженні смартфон на базі Android з мобільним додатком, що завантажується з Google Play, можна скористатися цією формою оплати.

Щоб сплатити за доставлення кур’єру Нової Пошти пристроєм, на якому є ApplePay або GooglePay або безконтактною карткою, достатньо піднести свій платіжний інструмент до смартфона кур’єра. Транзакція фіксується електронним чеком, який користувач отримує у додатку перевізника, Viber, або СМС.

Вже в 10 регіонах України ця послуга є доступною, і ведеться робота з охоплення всієї країни.

На фінансовому ринку України безготівкові форми платежів дедалі популярніші, і все ширша сфера їх застосування.

Нова Пошта також може похвалитися вже впровадженою роботизацією багатьох відділень. Для сортувальних терміналів закуплено спеціальні роботи українського виробництва. За оцінками Нової Пошти, ці роботи здатні вдвічі підвищити продуктивність сортування відправлень. Наразі на терміналах НП діють уже 270 сортувальних роботів.

Попередження від Нової Пошти про шахраїв у мережі:

Більше за інших, ризикують онлайн-покупці товарів з-за кордону. Компанія пропонує інструкцію з протидії мережевим зловмисникам. Зокрема, звертається увага на небезпеку введення особистої інформації на сумнівних сайтах, зазначення реальних описів та вартості замовленого товару, та повних даних одержувача.

Також рекомендується зберігати записи всіх фінансових транзакцій, які можуть знадобитися у разі виникнення суперечки щодо повернення товару або сплачених сум. Не можна розголошувати трек-номер, особисті дані та деталі замовлення стороннім.