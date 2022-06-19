Направить невозможно: в НБУ рассказали о ситуации с наличкой в украинских банкоматах

В Украине сейчас отсутствуют перебои с обналичкой денег. Это связано с тем, что банковская система Украины остается достаточно ликвидной. И, в отличие от первых недель войны, когда жители страны массово пытались снять деньги с банковских карт, в нынешнее время чаще используются безналичные расчеты. Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью с “24 каналом”





По ее словам банковская система остается очень ликвидной. Если взглянуть на высоколиквидные средства, то на сегодняшний день “живые” финансы банков более 230 миллиардов гривен. Это довольно крупная сумма. Благодаря этому банки свободно обеспечивают как расчеты с карты, так и обналичку денег.

Трудности с присутствием налички в банкоматах и банках в начале войны она объясняет частыми бомбардировками большинства регионов страны. В настоящее время систему функционирует стабильно. При этом в оккупированные зоны Украины поставка денег в нынешнее время невозможна. Это касается Херсонской и Запорожской областей.

“К сожалению, направить туда наличку невозможно, из-за чего жители и банки оперируют наличной гривной. Тем не менее, при наличии связи все клиенты могут воспользоваться онлайн сервисами”, – сообщила Рожкова.

Она рассказала о том, что украинцы все чаще применяют дистанционные сервисы банков для внесения оплаты за товары или услуги.

Следует вспомнить о том, что с начала года количество налички в обращении в Украине возросло на 8,6%. По информации на 1 июня 2022 года “на руках” у жителей Украины находилось 681,7 млрд грн.