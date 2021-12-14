В обменник уже поздно: известен курс валют до 19 декабря

Прошедшая неделя оказалась не очень удачной для «американца». Доллар упал почти до 27 грн/долл, показывая значительное укрепление национальной валюты. Как изменится ситуация на валютном рынке в течение текущей недели? Есть ли смысл покупать подешевевший доллар?





Резкое падение доллара по отношению к украинской гривне стало следствием переговоров между президентами США и России, которые были положительно восприняты участниками рынка. В результате национальная валюта настолько окрепла, что удержать доллар на отметке 27 грн/долл Национальному банку удалось только благодаря валютным интервенциям. За несколько дней НБУ выкупил почти 40 млн долларов, уравновесив тем самым курс иностранца.

Кроме того регулятор решил немного поднять учетную ставку, чтобы справиться с нарастающей инфляцией. Так что в пятницу 10 декабря НБУ увеличил ставку с 8,5 до 9% годовых.

«Такие действия Национального банка не стали сюрпризом для большинства участников рынка. Увеличение ставки будет в первую очередь способствовать росту доходности облигаций внутреннего государственного займа. Некоторые нерезиденты предусмотрели такой ход событий. Ведь еще 7 декабря их вклады в украинские ценные бумаги увеличились на 470 миллионов гривен и составили в сумме почти 91 миллиард гривен», – отметил Андрей Гойлов, ведущий аналитик брокерской компании Roboforex.

Значительную роль в формировании курса валют сыграет и поведение нерезидентов по отношению к ОВГЗ, которые будут выпущены на рынок уже сегодня. Это облигации в гривнах со сроками погашения от 6 до 60 месяцев, а также годовые облигации в долларах. Если доходность по долгосрочным бумагам останется на высоком уровне, а размещение облигаций будет успешным, можно ожидать дальнейшего укрепления гривны.

Однако рост курса гривны благодаря прибыльности только что выпущенных ОВГЗ не будет мгновенным. На текущей неделе, то есть до 19 декабря, гривна наоборот несколько ослабнет. По мнению эксперта Андрея Гойлова, к пятнице 17 декабря доллар по отношению к гривне вырастет и установится на уровне 27,35 грн/долл. А вот евро не слишком изменится в цене и дойдет всего лишь до 30,45 грн/евро.