Украинцев с родственниками в России будут ставить на учет

С 20 марта вступило в силу постановление Национального банка Украины № 26, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на предмет связей с Россией, сообщает Фокус.

Последствия указа

С 20 марта банки обязаны тщательно проверять не только своих клиентов (как компании, так и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов на предмет происхождения и связей с Россией. Требование распространяется и на переводы между физическими лицами, обязывая банки проверять, имеет ли получатель средств какие-либо связи с Россией.

Сбор информации банками

Украинские банки обязаны собирать обширную информацию о своих клиентах и контрагентах, включая:

информацию о гражданстве

статус проживания в России

Связи с зарегистрированными в России компаниями (для физических и юридических лиц)

Регистрация бизнеса в Российской Федерации (для физических лиц или их контрагентов)

Статус занятости на российском предприятии

Деловые отношения с российскими гражданами или компаниями

Владение ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России

Подробная информация о происхождении средств

Прямые или косвенные переводы средств/активов в Российскую Федерацию или из нее.

Обязательная двойная проверка и документация

При обнаружении любых связей между операциями клиента или его контрагента с Россией банк создает специальное досье на данное лицо. Впоследствии каждая операция будет подвергаться двойной проверке и тщательному документированию.