Украинцев с родственниками в России будут ставить на учет

С 20 марта вступило в силу постановление Национального банка Украины № 26, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на предмет связей с Россией, сообщает Фокус.
Последствия указа
С 20 марта банки обязаны тщательно проверять не только своих клиентов (как компании, так и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов на предмет происхождения и связей с Россией. Требование распространяется и на переводы между физическими лицами, обязывая банки проверять, имеет ли получатель средств какие-либо связи с Россией.
Сбор информации банками
Украинские банки обязаны собирать обширную информацию о своих клиентах и контрагентах, включая:
- информацию о гражданстве
- статус проживания в России
- Связи с зарегистрированными в России компаниями (для физических и юридических лиц)
- Регистрация бизнеса в Российской Федерации (для физических лиц или их контрагентов)
- Статус занятости на российском предприятии
- Деловые отношения с российскими гражданами или компаниями
- Владение ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России
- Подробная информация о происхождении средств
- Прямые или косвенные переводы средств/активов в Российскую Федерацию или из нее.
- Обязательная двойная проверка и документация
При обнаружении любых связей между операциями клиента или его контрагента с Россией банк создает специальное досье на данное лицо. Впоследствии каждая операция будет подвергаться двойной проверке и тщательному документированию.
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