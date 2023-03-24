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Украинцев с родственниками в России будут ставить на учет

24.03.2023
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С 20 марта вступило в силу постановление Национального банка Украины № 26, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на предмет связей с Россией, сообщает Фокус.

Последствия указа

С 20 марта банки обязаны тщательно проверять не только своих клиентов (как компании, так и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов на предмет происхождения и связей с Россией. Требование распространяется и на переводы между физическими лицами, обязывая банки проверять, имеет ли получатель средств какие-либо связи с Россией.

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Сбор информации банками

Украинские банки обязаны собирать обширную информацию о своих клиентах и контрагентах, включая:

  • информацию о гражданстве
  • статус проживания в России
  • Связи с зарегистрированными в России компаниями (для физических и юридических лиц)
  • Регистрация бизнеса в Российской Федерации (для физических лиц или их контрагентов)
  • Статус занятости на российском предприятии
  • Деловые отношения с российскими гражданами или компаниями
  • Владение ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России
  • Подробная информация о происхождении средств
  • Прямые или косвенные переводы средств/активов в Российскую Федерацию или из нее.
  • Обязательная двойная проверка и документация

При обнаружении любых связей между операциями клиента или его контрагента с Россией банк создает специальное досье на данное лицо. Впоследствии каждая операция будет подвергаться двойной проверке и тщательному документированию.


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24.03.2023
1 хвилина на прочитання
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