Березнева індексація на порозі: декому з пенсіонерів збільшать виплати на 1 тис. грн

З 1 березня українським пенсіонерам перерахують розмір виплат. При цьому декому зі стареньких суттєво збільшать суму пенсії. Зокрема ті, у кого «чиста» пенсія становить 5 тис. грн отримають підвишку близько 1 тис. грн.

Зростання доходів українських пенсіонерів у березні відбудеться за рахунок індексації, або так званого «осучаснення» виплат. Через те, що у формулі індексації враховується показник інфляції, а вона минулого року становила близько 30%, пенсію громадянам підвищать суттєво.

Старенькі можуть очікувати, що в результаті перерахунку їх виплати зростуть щонайменше на 20%. Хоча в Мінсоці досі остаточно не визначилися із розміром підвишки. В кращому випадку вона складе від 22% до 24%.

При цьому варто зауважити, що збільшувати під час індексації будуть лише «чисту» пенсію, розраховану за формулою. Тобто жодні вікові надбавки чи надбавки за стаж не врахують. Таким чином українці, чий розрахунковий розмір пенсії складає 5 тис. грн, отримають підвишку від 1 тис грн. Із пенсією в 4 тис. грн можна розраовувати щонайменше на 800 грн зверху. А от тим, у кого пенсія мінімальна, її збільшать приблизно на 400 грн.

Додамо також, що індексація торкнеться не всіх категорій пенсіонерів. «Осучаснять» пенсійні виплати лише тим, кому їх нараховували за загальною формулою. А от судді, прокурори, чиновники на інші українці, які оформляють собі замість пенсії пожиттєве утримання, на підвишку можуть не чекати.

Індексація пенсій почнеться з 1 березня, тож перші виплати у збільшеному обсязі українці отримають вже у квітні. У Кабміні сподіваються, що зростання пенсій бодай трохи полегшить життя українським пенсіонерам, які зараз є найвразливішою соціальною групою в Україні. Власне тому навіть на тлі складної економічної ситуації уряд прийняв рішення провести індексацію. При цьому решта бюджетних виплат, зокрема прожитковий мінімум та мінімальну зарплатню у 2023 році переглядати не будуть.