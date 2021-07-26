Більше 20 тисяч без освіти: названа вакансія в Україні, за яку готові платити

У липні в Україні на пік популярності вийшла професія няні. Та й не дивно, адже до початку нового навчального року залишилося не так вже й багато часу. Тож працюючі батьки активно шукають надійну людину, якій зможуть довірити найдорожче. Ми вирішили дізнатися, наскільки вигідна робота няні в Україні.





Виявляється навіть без спеціальної освіти няня цілком може розраховувати на 20 тисяч гривень за місяць. Що вже казати про досвідчених виховательок, що мають психологічну чи педагогічну освіту.

Згідно з даними популярного українського онлайн-ресурсу для пошуку роботи Jooble, найбільш популярною професія няні є у великих містах, як то Київ, Львів, Дніпро чи Харків. Виховательку для дитини частіше за все шукають навесні та влітку. Проте професія стабільно тримається у тренді протягом всього року.

Велика кількість сімей шукає няню на довгий період, тобто змалечку й до того часу, поки дитина не виросте. Та чимало оголошень пропонують працевлаштування й на неповний робочий день. В обов’язки такої виховательки входить забрати дитину зі школи, зробити з нею уроки, погодувати та дочекатися повернення батьків з роботи.

Зарплатня няні залежить як від графіка роботи, так і від досвіду кандидатки. Працюючи неповний робочий день, заробити можна близько 350-500 гривень за годину. Постійна робота на цілий день може принести місячний дохід від 10 до 20 тис. грн. Найбільша ставка звісно ж буде у столиці та великих містах.

Вимог до няні у роботодавців небагато. Найчастіше це наявність хоча б 2 років практичного досвіду, любов до дітей та вміння знаходити з ними спільну мову. Хоча диплом вчительки молодших класів, виховательки, або дитячого психолога значно підвищить шанси влаштуватися на високооплачувану роботу.