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Народилися в сорочці: знаки Зодіаку, біля яких найбільше шансів вижити в авіакатастрофі

10.11.2021
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Доля часто приносить нам як приємні сюрпризи так і не дуже. У критичних, неприємних ситуаціях всі люди ведуть себе по-різному – деякі впадають у паніку, а інші мобілізуються і роблять все, щоб виплутатися з колотнечі.


Астрологи кажуть, що є три знаки зодіаку, про які можна сказати, що вони народились у сорочці.

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Овен

У момент небезпеки Овен діє ніби по шпаргалці: він точно знає, що робити під час повені, пожежі або при аварії літака.

Лев

Цей знак зодіаку відрізняється далекоглядністю, він уміє з вражаючою точністю передбачати те, як розвиватимуться події. Завдяки своїй природній інтуїції він чудово визначає ненадійних особистостей та сумнівні справи.

Скорпіон

Зірки обдарували цей знак зодіаку внутрішньою стійкістю та удачею. Спільно з сильною енергетикою це дозволяє Скорпіону бути переможцем у будь-яких суперечках і неприємностях.

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10.11.2021
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