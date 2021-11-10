Народилися в сорочці: знаки Зодіаку, біля яких найбільше шансів вижити в авіакатастрофі

Доля часто приносить нам як приємні сюрпризи так і не дуже. У критичних, неприємних ситуаціях всі люди ведуть себе по-різному – деякі впадають у паніку, а інші мобілізуються і роблять все, щоб виплутатися з колотнечі.





Астрологи кажуть, що є три знаки зодіаку, про які можна сказати, що вони народились у сорочці.

Овен

У момент небезпеки Овен діє ніби по шпаргалці: він точно знає, що робити під час повені, пожежі або при аварії літака.

Лев

Цей знак зодіаку відрізняється далекоглядністю, він уміє з вражаючою точністю передбачати те, як розвиватимуться події. Завдяки своїй природній інтуїції він чудово визначає ненадійних особистостей та сумнівні справи.

Скорпіон

Зірки обдарували цей знак зодіаку внутрішньою стійкістю та удачею. Спільно з сильною енергетикою це дозволяє Скорпіону бути переможцем у будь-яких суперечках і неприємностях.