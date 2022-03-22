В Украине изменились правила проверки доходов граждан: пока только для физлиц

На время войны Верховная Рада отменила обязательный финансовый мониторинг для граждан. Об этом нововведении сообщил на своем канале в Telegram глава парламентского комитета по финансовым и налоговым вопросам Даниил Гетманцев.





По словам нардепа, новые правила будут действовать только для клиентов банков, которые являются физическими лицами. Отмена финмониторинга позволит гражданину положить любую сумму на свой счет, не объясняя ее происхождение. Подтверждения не будут требовать даже в случае размещения на депозите более 400 тыс. грн, что раньше было предельно допустимой суммой для системы финансового мониторинга Украины.

Внесенные физическим лицом средства могут проверить только в одном случае: если в банке заподозрят, что деньги связаны с распространением оружия или терроризмом. Тогда банк не только может, но и обязан сразу же заморозить средства на сомнительном счете, не предупреждая об этом клиента. А дальше финучреждение по закону должно передать информацию о таком клиенте в Службу безопасности Украины.

«Если в СБУ подозрения банка не подтвердят, счет разблокируют не позже, чем на следующий рабочий день», – объяснил Гетманцев.

В парламентском комитете также отметили, что после окончания войны и отмены военного положения, банк обязан в течение 30 суток передать всю информацию об арестованных им активах специальному уполномоченному органу.

Также после окончания периода действия военного положения и выяснения источников происхождения средств, внесенных гражданами на их счета, банк вправе провести расчетные операции по счетам таких клиентов. Для этих целей будут использованы средства, внесенные гражданами в наличной форме.

Напомним, на днях Даниил Гетманцев также высказался в поддержку временного снятия ограничения на вывоз средств за границу без подтверждающих документов. Сейчас без справки из банка можно выехать из Украины не более чем с 10 тыс. евро.

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