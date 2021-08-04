Київстар

В Україні визначили мобільного оператора з найбільшою середньою швидкістю

04.08.2021
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Оператор

Київстар відзначили як оператора із найвищою середньою швидкістю мобільного інтернету та найбільшим покриттям. Такі дані отримані за результатами аналізу тестів у додатку Speedtest від Ookla у першому півріччі 2021 року.


Оператор вже втретє стає лідером за швидкістю мобільного інтернету. З початком впровадження 4G середня швидкість завантаження даних у мережі Київстар зросла майже у 2 рази, з 17,9 Мбіт/с у 2018 році до 33,2 Мбіт/с у першому півріччі 2021 року, що є найбільшим показником серед мобільних операторів України. Це підтверджено результатами понад 540 тисяч тестів, які абоненти зробили у мобільному додатку Speedtest.

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За перші 6 місяців 2021 року Київстар продемонстрував найкращу динаміку зростання швидкості інтернету – вона збільшилася на 24%, у порівнянні з другим півріччям 2020 року. Завантаживши додаток Speedtest для Android або Iphone абоненти можуть перевірити швидкість інтернету й у себе.  Тим паче, що Київстар зробив використання мобільного інтернету в додатку нетарифікованим для всіх абонентів, тобто мегабайти не будуть списуватися.

Також Київстар отримав найбільшу кількість балів при тестуванні покриття у Speedtest – 595, що  на 20% більше, ніж у найближчого конкурента.  Ця оцінка формується на основі аналізу кількості локацій, де оператори надають свої послуги та якості мобільного зв’язку у кожній з них. Наприклад, 4G мережа Київстар сьогодні працює у понад 15 тисячах міст та сіл, де проживає 88% населення України.

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04.08.2021
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