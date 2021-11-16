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Як змінилися статки Гейтса, Маска, Безоса та Цукерберга за останні два роки

16.11.2021
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Немає потреби нікого переконувати, що люди на нашій планеті з найвищими заробітками на даний момент мають величезні активи, які недоступні для переважної більшості з нас. Питання в тому, про який розмір ми говоримо? Один із користувачів Reddit вирішив зібрати загальнодоступну інформацію в доступній формі.


Так була створена спеціальна підбірка. Відео триває рівно одну хвилину і показує, як змінилося багатство найбагатших людей світу протягом майже двох років . Автор запису, користувач з ніком jcceagle, скористався даними, зібраними Bloomberg , який щодня доповнює свій список мільярдерів і оцінює їхні заробітки на основі розрахунків, доступних на сайті вищезгаданого медіа-холдингу. Рейтинг, підготовлений Reddit, стартує в січні 2020 року – тоді найбагатшою людиною світу був Джефф Безос, чиї статки становили 114,9 мільярда доларів .

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Цікаво, що Ілон Маск на той момент не входив у першу десятку – глава SpaceX і Tesla був тоді «ледве» 19-м. Як неважко здогадатися, все змінилося швидко, що ви можете побачити на доданому матеріалі. Відео закінчується презентацією статків десяти найбагатших мільярдерів (станом на листопад 2021 року).

[OC] Elon Musk’s rise to the top from dataisbeautiful

Суми вражаючі

Як бачимо, Маск випередив конкурентів у короткостроковій перспективі і зараз займає перше місце з активами, які оцінюються в 293,6 мільярда доларів . Друге місце займає Джефф Безос (200,2 млрд доларів), а Білл Гейтс і Марк Цукерберг — четверте і сьоме відповідно (137,2 млрд доларів і 122,3 млрд доларів відповідно).

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16.11.2021
1 хвилина на прочитання

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