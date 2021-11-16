Як змінилися статки Гейтса, Маска, Безоса та Цукерберга за останні два роки

Немає потреби нікого переконувати, що люди на нашій планеті з найвищими заробітками на даний момент мають величезні активи, які недоступні для переважної більшості з нас. Питання в тому, про який розмір ми говоримо? Один із користувачів Reddit вирішив зібрати загальнодоступну інформацію в доступній формі.





Так була створена спеціальна підбірка. Відео триває рівно одну хвилину і показує, як змінилося багатство найбагатших людей світу протягом майже двох років . Автор запису, користувач з ніком jcceagle, скористався даними, зібраними Bloomberg , який щодня доповнює свій список мільярдерів і оцінює їхні заробітки на основі розрахунків, доступних на сайті вищезгаданого медіа-холдингу. Рейтинг, підготовлений Reddit, стартує в січні 2020 року – тоді найбагатшою людиною світу був Джефф Безос, чиї статки становили 114,9 мільярда доларів .

Цікаво, що Ілон Маск на той момент не входив у першу десятку – глава SpaceX і Tesla був тоді «ледве» 19-м. Як неважко здогадатися, все змінилося швидко, що ви можете побачити на доданому матеріалі. Відео закінчується презентацією статків десяти найбагатших мільярдерів (станом на листопад 2021 року).

Суми вражаючі

Як бачимо, Маск випередив конкурентів у короткостроковій перспективі і зараз займає перше місце з активами, які оцінюються в 293,6 мільярда доларів . Друге місце займає Джефф Безос (200,2 млрд доларів), а Білл Гейтс і Марк Цукерберг — четверте і сьоме відповідно (137,2 млрд доларів і 122,3 млрд доларів відповідно).