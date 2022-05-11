Google Pixel 6a вже скоро може надійти на полиці магазинів

Інсайдер Мукула Шарма розповів про те, що компанія Google вже розпочала виробництво свого нового смартфона Google Pixel 6a. У деяких азіатських країнах вже запущено виробництво пристроїв, а це може свідчити про наближення анонсу.





Очікується, що компанія представить його світові під час конференції Google I/O, що відбудеться 11 травня. Підтверджуються і раніше витоки про те, що гаджет отримає дизайн простого Pixel 6. Це означає, що варто очікувати горизонтальну смугу камери і виріз в екрані по центру.

Пристрій отримає 6.2-дюймовий екран та компактніші габарити. Основна камера матиме роздільну здатність 12.2 МП, а апаратною основою стане процесор Tensor. Крім того, виробник планує цього року розширитися та вийти на більшу кількість ринків, а отже, смартфон продаватиметься не лише у США та Японії. Щодо вартості, вона, швидше за все, не перевищить 450-500 доларів.