Велика презентація Apple 8 березня: iPhone SE 2022, iPad Air 5, Mac Studio та Studio Display

Найочікуваніша новинка – iPhone SE 2022 на базі чіпсету A15 Bionic. Пристрій отримав 4,7-дюймовий IPS-дисплей, одинарну тильну камеру на 12 Мп та цінник від $429. Які сюрпризи? Захист Ceramic Shield, IP67, покращені можливості щодо портретної фотографії та збільшена автономність.





iPad Air 5 зовні не відрізняється від iPad Air 4. Але всередині стоїть однокристальна система Apple M1. Завдяки цій SoC iPad Air 5 можна назвати найпотужнішим планшетом в історії Apple. Ціна – від $599. Об’єм флеш-пам’яті – 64 або 256 ГБ.

Mac Studio – свого роду преміальний Mac mini. Він вищий і важчий. Але й значно потужніший. Особливо якщо говорити про версію з новітнім чіпом M1 Ultra (також представлений 8 березня). Ця SoC складається з двох M1 Max, CPU 20-ядерний, GPU 64-ядерний. Mac Studio здатний працювати одночасно з 18 потоками відео в 8K Pro Res. Ціна варіанта з M1 Ultra – від $3999. C M1 Max – від $1999.

Також було представлено монітор Studio Display за $1599. Це 27-дюймова панель з роздільною здатністю 5K, яскравістю 600 ниток і покриттям антивідблиску. Щось ще? Зелені версії iPhone 13, 13 mini, 13 Pro та 13 Pro Max, а також RC-версія прошивки iOS 15.4.

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