Honor Play7T – недорогий монстр автономності

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 6000 мА*год. Є підтримка швидкої (але не надто) зарядки потужністю 22,5 Вт. Заряджання та передача даних відбувається через порт USB Type-C. Час автономної роботи – 2-3 дні залежно від навантаження.

HONOR Play7T базується на чіпі Dimensity 6020, оснащений 8 ГБ ОЗУ та 128 або 256 ГБ флеш-пам’яті. У смартфона 6,74-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. Ззаду камера на 50 та 2 Мп, спереду – на 5 Мп.

Операційна система – Android 12 з фірмовою оболонкою Magic UI 6.1. Важить гаджет 196 г, а товщина становить 8,27 мм. Новинка отримала модуль Bluetooth 5.1 та бічний дактилоскопічний сканер. Також є 3,5-міліметровий роз’єм для дротових навушників.

Ціна: $160 за версію на 8/128 ГБ та $190 – за варіант на 8/256 ГБ. У Китаї продажі стартують 4 квітня.