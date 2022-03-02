Redmi Note 11E Pro представлений офіційно

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила свій наступний потенційний суперхіт – смартфон Redmi Note 11E Pro. Гаджет отримав 6,67-дюймовий AMOLED-екран роздільною здатністю Full HD+ 2400х1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц та отвором посередині верхньої грані під 16-мегапіксельну фронтальну камеру.





Основна камера отримала потрійну конструкцію з головним 108-мегапіксельним сенсором, доповненим 8-мегапіксельним датчиком з ширококутною оптикою та 2-мегапіксельним макросенсором. В основі моделі лежить 8-ядерна однокристальна система Qualcomm Snapdragon 695. За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 67 Вт.

Базова версія моделі з 6 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам’яті оцінена в 269 доларів. Версію з 8/128 Гбайт можна придбати за 299 доларів, а топовий варіант з 8/256 Гбайт — за 329 доларів.

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