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Ентузіаст зробив iPhone X водонепроникним та встановив у нього порт Type-C

17.01.2022
1 хвилина на прочитання
iPhone X

Останні кілька років у мережі все активніше просувають ідею відмови Apple від Lightning на користь Type-C. Нині вона здається абсолютно логічною. Колись проривний роз’єм зараз виглядає на порядок слабше за свого конкурента, але, як це зазвичай буває, фірма вперлася рогами і не дуже хоче відмовлятися від своєї розробки.


Проте, ентузіасти намагаються вживлювати Type-C в iPhone самотужки. Торік Кен Пілонел зміг встановити Type-C в iPhone X, що виявилося для нього досить прибутковою справою. Пристрій на eBay купили за 86 тисяч доларів. Надихнувшись прикладом, ще один хлопець вирішив заробити так само.

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Гернот Йобстль модифікував ту саму десятку, але вже більш витонченим методом. Крім установки Type-C, він зміг додати гумову прокладку та зробити гаджет водонепроникним. Єдиний нюанс – у девайса залишилися сліди втручання та зовнішній вигляд помітно зіпсувався. Тим не менш, хлопець таки спробує продати гаджет на eBay.

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17.01.2022
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