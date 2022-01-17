Ентузіаст зробив iPhone X водонепроникним та встановив у нього порт Type-C

Останні кілька років у мережі все активніше просувають ідею відмови Apple від Lightning на користь Type-C. Нині вона здається абсолютно логічною. Колись проривний роз’єм зараз виглядає на порядок слабше за свого конкурента, але, як це зазвичай буває, фірма вперлася рогами і не дуже хоче відмовлятися від своєї розробки.





Проте, ентузіасти намагаються вживлювати Type-C в iPhone самотужки. Торік Кен Пілонел зміг встановити Type-C в iPhone X, що виявилося для нього досить прибутковою справою. Пристрій на eBay купили за 86 тисяч доларів. Надихнувшись прикладом, ще один хлопець вирішив заробити так само.

Гернот Йобстль модифікував ту саму десятку, але вже більш витонченим методом. Крім установки Type-C, він зміг додати гумову прокладку та зробити гаджет водонепроникним. Єдиний нюанс – у девайса залишилися сліди втручання та зовнішній вигляд помітно зіпсувався. Тим не менш, хлопець таки спробує продати гаджет на eBay.